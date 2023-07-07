屈臣氏買兩枝水須先「入會」？福建女批無理　門店：職員理解有誤

福建福州一名何姓女子近日反映，其6月底到長樂區十洋國際城的屈臣氏打算買兩瓶水時，卻被要求必須先註冊會員、關注門店導購企業微信才能付款，對此她不能理解，表示拒絕。事後，何女士多次向屈臣氏投訴，惟未得到有效回應。對此，屈臣氏官方客服表示，已積極聯繫商家整改，後續也會持續關注。屈臣氏長樂十洋店負責人透露，工作人員已聯繫相關員工，將加強培訓、監督。



事發於6月29日晚上8時左右，何女士當時在長樂十洋國際城準備看電影，並在開影前到屈臣氏打算買兩瓶水。付款時，店員要求出示會員卡，由於認為就兩瓶水而已，沒有必要攢積分，她便順口說沒有會員卡，詎料店員說沒有會員卡不能結賬，要求辦理會員卡才能付款。

當時電影開場在即，何女士便找到之前辦理過的會員卡，並把會員碼出示給店員掃碼付款。可是店員此時再次掏出二維碼（QR Code），稱必須要關注店舖的企業微信才能付款。何女士認為如此程序很沒道理，於是乾脆拒絕要求，放下水便直接往影院去。

何女士表示，自己是屈臣氏的常客，以往每次到屈臣氏結賬都會被店員推薦掃碼關注，但通常她拒絕店員後也不會被拒買單，而這次她再三確認是否不掃碼關注就不能買單，獲對方很肯定地說不能。她認為，這種強制要求顧客註冊會員和關注公眾號的行為違反相關規定，並為顧客帶來了非常不好的購物體驗，「我只是想買兩瓶水！」為此，她多次向屈臣氏等多方投訴，並希望企業能取消上述行為，但均未獲得有效回應。

直到周二（4日），涉事屈臣氏長樂十洋店負責人回應內媒查詢稱，導購推薦顧客掃碼關注和註冊會員，是因為有活動和優惠，傳達的意思也只是推薦給顧客，而非強制捆綁。然而，在具體落實過程中，由於店員理解有誤，給何女士帶來了非常不好的購物體驗，公司感到十分抱歉。該負責人又強調，這次何女士遇到的不「入會」就不能結賬的情況，是店員個人理解有誤，目前已批評教育相關工作人員，未來公司也會加強對員工的培訓、監督。