網傳微信將顯示消息「已讀」功能　官方否認：以後也不會推出

據《澎湃新聞》報道，今日（12日），話題#如果微信顯示已讀的話#登上熱搜，引發關注。多數網民對此持反對意見呼籲「千萬別出」。隨後，微信官方否認該消息指，「放心，沒有如果」，並表示微信一直不顯示該功能，以後也不會顯示。



報道稱，「已讀」是許多社媒平台的功能，如果對方收到並查看了消息，就會在聊天頁面顯示「已讀」。目前，微信尚未推出該功能。對於網傳微信將推出「已讀」功能的消息，多數網民持反對意見，亦有網民吐槽「不回就是不想回」。

@圖一樂呵：我估計會被朋友判刑，不是不回，是忘記回



@來躲著來湊熱鬧：以後就要從列表頁看新消息了，沒想好怎麼回复萬萬不能點開。



@在滿月升起的日子來見我：我會被領導打死



@菇涼想長高：我也經常忘回，但是就看過信息了，好像也回復過一樣



@小琉璃88：放過打工人吧



網傳微信將顯示消息「已讀」功能，官方否認。（資料圖片）

隨後，騰訊微信團隊發文回應稱表示：放心，沒有「如果」。騰訊公關總監張軍亦轉發微博表示，當時很多應用都有這個功能，「但我們認為，已讀會增加信息接收者的心理負擔和社交壓力，所以從一開始微信就堅定不移地不顯示這個功能，以後也不會。」