鄭州小學強制家長輪流站崗惹議　當局回應「佔用時間有限」

河南鄭州一間小學強制學生家長站崗，引發廣泛關注。當地教育局回應，上述行為是校方組織，並非教育局要求。



圖為惠濟區綠源實驗小學。（搜狐新聞）

據《澎湃新聞》報道，有網民日前爆料指，鄭州市惠濟區綠源實驗小學強制學生家長輪流值班，「不能缺崗，安排的站崗時間段剛好適逢上班點，就變成家長要請假一天站崗。」

事件引發爭議後，惠濟區官方回應指，「孩子們的上學安全是每位家長都很關注的事情，學校安排執勤，也是出於對孩子們負責的考慮。大家輪流站崗，一學期佔用您工作的時間是有限的。不僅僅是您孩子就讀的學校，其他區的學校也有類似這樣的規定，所有的家長如果都不想付出只想享受其他家長的付出而帶來的便利，也有違公平吧？」

惠濟區官方又稱，「校方也表示可以私下調整，家人也可以參與其中，或者請短時間的假期，有很多解決方法。」

綠源實驗小學強制學生家長站崗的事件並非個案。（網上圖片）

及至周四（13日），惠濟區教育局工作人員在表示，學校要求家長站崗這一行為是校方組織，並非教育局要求。但就未有提及解決方案。

事實上，上述小學強制學生家長站崗的事件並非個案。2023年5月，四川樂山井研縣某小學要求學生家長輪流站崗執勤就遭到投訴，惟當地教育局認為「行為並無不當，如果家長確實有事情耽擱，可以及時跟學校進行溝通調整。」

網民點睇：

「工資學校開？」

「校長沒有站崗的責任和義務可以不去。」

「乾脆教學也交給家長，校長老師全辭退算了。」

「學校有需要可以聘請安保人員，家長也要上班，還是說聘請安保人員的經費不見了？」

「保障學生安全本身就是學校的義務，學校如果人手不足，可以招聘專門人員維護學生安全，而不應該將本來屬於學校應當履行的義務轉移到家長身上。」

