離譜！男子扮客戶驗貨眾目睽睽調包百萬真鑽石　｢瞞天過海｣終被捕

鑽石變鋯石！近日，上海發生一宗「瞞天過海」調包案件，有男子假扮客戶到某鑽石專賣店訂購一枚價值343萬（人民幣，下同）的5.09克拉裸鑽，在交接驗貨時自以為「神不知鬼不覺」用價值幾百元的鋯石調包真鑽，再藉口打款離開，用快遞轉運。店家發現鑽石被調包後報警。最終，兩名涉案男子因涉嫌盜竊罪被警方依法刑事拘留。



據內媒《海報新聞》報道，事發於7月7日上午11時左右。報案方靜安區某品牌鑽石專賣店稱，當日，有一陳姓男子提前預約到店，購買一顆5.09克拉的裸鑽石。男子到店後，先支付了10萬元的意向金，隨後店家將其帶至VIP室洽談細節，並展示鑽石的細節情況。陳男驗貨後稱外出打電話讓公司財務匯款，隨後失聯。店家在反覆聯繫不上陳男後，發現鑽石的GIA編碼異常，真鑽已遭調包，隨後報案。

男子扮客戶訂購鑽石，驗貨時在眾目睽睽之下調包百萬真鑽石。（示意圖 / 視覺中國 ）

接報後，當地警方立刻展開調查，成立專案組，認定陳男有重大作案嫌疑。原來，陳男在驗貨時堅持要用自己的方式，並向店家要來白紙和鉛筆。店內閉路電視畫面顯示，驗貨期間，陳男左手一直捏拳放在桌面下方，找理由支開一旁助理目光，又不停與門店負責人攀談，後將鑽石置於手心，鑽石處於門店負責人的視線盲區，後左右手一個交互動作，鑽石重新回到紙上。假鑽石因外觀相似，光線被底部白紙吸收，工作人員未能立即察覺。

男子扮客戶訂購鑽石，驗貨時在眾目睽睽之下調包百萬真鑽石。（海報新聞）

隨後，警方對陳男展開追查，並在當日下午，在南站候車大廳內將其拘捕，但在隨身物品中沒有發現被盜鑽石。經過追查及行蹤分析，警方判斷陳男在作案得手離開後先到達莘莊站，出站後在某小區門口發送過一份快遞，疑似贓物。

7月8日，警方在青浦區某快遞上海分揀中心將陳男寄往北京的快遞攔截，成功找到被盜鑽石，而快遞的收件人為陳男的胞弟。7月11日，本案另一犯罪嫌疑人亦被拘捕。目前，陳男及其胞弟均因涉嫌盜竊罪被靜安警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

網民點睇：

厲害啊，電影才有的情節



不應該失聯，太明顯，應該說錢沒到位，明天再來。



天網遍地，這年頭想做壞事也不容易呀



這本有點大，要先砸個10萬，才能下手



沒有千百萬次的苦練，他今天就不會得手，可惜，用錯了地方

