重慶輕軌閃爆停運　乘客被困悶熱車廂　阿伯砸玻璃救人獲網民力撐

7月29日晚間，重慶輕軌2號線突發閃爆火光四射，導致列車全線延誤。有乘客發影片稱，一輛列車停在袁家崗輕軌站，車廂內空氣稀薄悶熱，眾多乘客被困，一名阿伯將玻璃們砸碎，讓空氣流通。隨後，工作人員才將車門打開。

今日（30日）重慶軌道交通工作人員表示，車上都配有安全錘，在保證安全的情況下可以使用；對於窗戶被砸，仍需要相關部門調查核實，以確定是否需要賠償。

不過，網民卻紛紛撐阿伯，表示其行為讓人敬佩，同時認為安全錘就是這種緊急情況時用。



據內地網民發布影片顯示，7月29日晚上，重慶軌道交通2號線馬王場站發生多次閃爆，火花四射，有消防救援車輛趕到現場。當晚9時，重慶軌道交通官方發文稱，該事故影響重慶輕軌2號線運營，造成全線列車延誤。

有網民發影片表示，重慶軌道交通2號線進站袁家崗站後跳閘，車內乘客很多，且當日重慶氣溫高，車廂出現悶熱缺氧情況。維修持續了約40分鐘仍未開門，車內還有孕婦和幼兒。一名阿伯便用安全錘砸開門上的玻璃，旁邊有男性乘客幫忙踢開玻璃渣，玻璃敲碎後，乘客們發出歡呼聲。隨後不到2分鐘，工作人員將門打開。

阿伯將車門玻璃砸碎。（影片截圖）

當晚，重慶軌道交通官方微博再發消息稱，至當日22時23分，設備故障處理完畢，全線運營秩序逐步恢復。

30日，袁家崗輕軌站一名工作人員確認，29日晚確實發生乘客被困列車，砸開車門的情況。由於車內太熱，乘客情緒激動，因此勸阻無效，車門玻璃被砸開後沒過多久，列車即恢復正常。重慶軌道交通公司工作人員表示，針對車門被砸開一事，將在官方渠道公布調查情況。

阿伯危急時刻將車門砸開，也獲網民紛紛力撐：

個人覺得大爺免責



如果大爺需要賠玻璃，那地鐵部門也應該賠償全體乘客！



破窗錘這時候不用啥時候用，支持免賠。緊急避險，是每個公民的權力。



大爺情急之下這舉動讓人敬佩.



地鐵應該感謝這大爺，悶出什麼問題，賠更多



也有律師指出，在站務人員沒有及時保障乘客安全的前提下，乘客使用工具破窗通風，無論是根據《民法典》還是《刑法》，都不需要承擔刑事、行政或民事責任。相反，如果乘客出現了因長時間被困的情況，地鐵公司應依法承擔相應的醫療費用和賠償。