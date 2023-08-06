廣東男為求復婚寫下25萬元欠條卻不兌現　遭前妻起訴　法院咁判

挽回婚姻竟靠一紙欠條？廣東韶關有男子為與前妻復婚，寫下25萬元（人民幣，下同）欠條卻不兌現，最終二人未有復婚，男子更遭前妻起訴至法院要求兌現。法院經審理後，駁回了男子前妻的訴訟請求。



據內媒《杭州交通918》報道，來自廣東省韶關市仁化縣的劉先生，和李女士曾是夫妻關係，二人於2018年協議離婚。為求復婚，劉先生在2020年6月向李女士出具了一張25萬元的欠條，試圖達到復婚的目的，但遲遲沒有兌現，雙方也沒有復婚。

2023年3月，李女士持欠條，以民間借貸為由向法院起訴，稱劉先生向其借款25萬元，並寫有欠條，要求劉先生償還借款。劉先生則表示，自己只是想以欠條為紐帶，與李女士保持聯繫，期盼挽回婚姻，但最終並未復婚，他也沒有真正向李女士借錢。

法院方面經審理認為，原告李女士僅提供了由被告劉先生簽名確認的欠條，並無其他相關轉賬憑證、銀行流水等予以佐證，且劉先生認為藉貸行為並未實際發生、涉案款項並非真實存在，庭審時李女士也承認其並沒有實際出借二十五萬元給劉先生，雙方不存在真實借貸關係。最終，韶關市仁化縣人民法院判決駁回了李女士的訴訟請求。

根據中國民法典及相關司法解釋規定，民間借貸糾紛案中，法院在認定雙方是否為藉貸關係時，一是要審查是否有借貸合意，即書面或口頭等形式表現出的民間借貸合同，證明雙方就借貸事項達成一致；二是要審查是否有款項實際交付的事實。這兩個要素必須同時具備，缺一不可。如果夫妻因開玩笑或討好等因素相互打欠條，一旦發生分歧或產生法律糾紛，可能將構成虛假民事訴訟。