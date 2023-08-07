20歲青年咳嗽求診查出「白肺」　竟與防曬噴霧有關？

炎炎夏日，很多人都會進行戶外或水上活動，防曬必不可少。市面上的防曬產品琳瑯滿目，近年更推出使用簡單方便的防曬噴霧。然而，有年輕人使用防曬噴霧後胸悶、咳嗽，到醫院求診後檢查出「白肺」。



來自湖南長沙的20歲青年李林（化名），近日在外出前使用防曬噴霧，在對着臉部噴灑時不慎誤吸，隨即出現胸悶、咳嗽。不適症狀一直持續到翌日仍未好轉，於是他到長沙市第三醫院就診。

經檢查，肺部電腦斷層掃描檢查（CT）結果顯示，李林雙肺赫然呈現大範圍白色樣病變，報告提示「白肺」。

據介紹，「白肺」一般是指重症肺炎在X光檢查（X Ray）或CT檢查下的表現，患者肺部呈現一大片的白色狀態，往往會出現呼吸困難、呼吸衰竭，嚴重者還會出現其他臟器功能障礙。

「白肺」常見於65歲以上長者；免疫力低下；有重要器官慢性病史，例如心臟病、中風史、慢性腎臟病、慢性阻塞性肺疾病等；有多種疾病並存，例如既有高血壓、糖尿病，又有心髒病、肺病、腎功能不全等人群。

長沙市第三醫院放射影像科的接診醫生表示，除了感染、瀰漫性肺泡出血綜合症等「白肺」 最常見的病因外，吸入有害物質如粉塵、噴霧等，也可導致肺部出現大範圍白色樣病變。

醫生指，李林是因為使用不當，吸入部分防曬產品才導致「白肺」。在給予吸氧、化痰、抗感染等相關治療後，李林症狀得到明顯改善。

6月23日，在北京天壇公園，遊客戴帽和防曬口罩遮擋陽光。（新華社）

如何正確使用防曬噴霧？

購買防曬噴霧時，應選用溫和無刺激、適合自己膚質的產品。若對酒精不耐受，應避免選用含有酒精的防曬噴霧。首次使用前，可將少量防曬噴霧塗抹在耳後、肘關節內側等部位進行皮膚測試，保持24至72小時，確定無不適反應後再使用。

使用防曬噴霧時，應主要噴灑在身體部位，使用時與皮膚至少保持15至20厘米距離。若要用於臉、頸，應先噴灑在手上，然後用手均勻塗抹。不要在肌膚傷口、紅腫或濕疹等有異常的部位使用防曬噴霧；若不慎入眼，要立即用水清洗。

避免在同一個身體部位近距離連續噴射超過3秒，防曬噴霧中的推進劑噴出後會迅速揮發吸熱，長時間或近距離使用或令皮膚凍傷。

不要在洗手間、車內等狹小密閉不通風空間內使用，噴灑時要注意通風，使用時緊閉口鼻，勿刻意吸氣，避免大量吸入噴霧。防曬噴霧中通常含有易燃物質，需存放在陰涼乾燥通風環境，使用時應遠離火源、熱源、靜電。