憂國際大刀會！內地女擬帶防狼噴霧遊港　印象大翻轉：是我多慮了

香港近日發生多起持刀斬人案，在內地都引發許多關注。日前有內地遊客小妤（化名）一個人來港旅遊，受網絡資訊影響，她原憂心香港治安，擬帶防狼噴霧來港旅行，但來到香港後卻發現與她想的不一樣，「都是可愛的人們，感受到了很多善意。」，亦有不少香港網民在小紅書貼心提醒她，「在香港帶防狼噴霧犯法。」



小妤向《香港01》記者透露，自己雖不懂粵語但遇到的警察、路人不論會不會說普通話，都會親切地給她指路，甚至直接帶她去她要的地方，小妤表示，「香港是一個可以一個人旅遊的城市，很有生活感」，不過想了想，她又說，「結伴來香港旅遊肯定更好，香港很好看，有同伴的話就可以幫忙拍照了！」



小妤在香港拍攝的照片：

小妤：香港是可以一個人旅遊的城市

鑽石山荷里活廣場本月2日發生兇殺案，整個行兇過程被閉路電視拍攝到，事件在抖音、微博等廣泛傳播。小妤表示，自己出發前在小紅書詢問，一個人遊港有沒有需要注意的地方，不少網民提醒她「在香港要帶現金、要先想好要吃什麼菜才能（叫服務員）點菜」

她表示，自己行前確實很擔心香港的治安和會不會因為自己是內地旅客遇到歧視的問題，但來了之後感受到很多善意，包括即使普通話無法流暢溝通，但直接將她帶到目的地的民眾、警察；貼心跟她指路，教導她要在哪一個巴士站下車，小妤說，「都是可愛的人，讓我感受到了很多善意。」

中港剛通關時，有內地網紅在抖音上載影片，稱「挑戰在香港一天只說普通話，會不會被翻白眼」，引發不少網民熱議：

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小妤也說，自己很喜歡香港路邊有爺爺奶奶的報刊亭、修補鞋子的阿叔、店舖門口的土地公供奉的紅燒肉盒飯，「感覺特別有生活的氣息」。

對於原本擬帶防狼噴霧一事，小妤則稱在香港旅遊「完全沒有需要用到的地方」，她表示，「是我自己多慮了！」

帶防狼噴霧遊港恐違法 台灣女曾誤墮法網

據此前報道，2018年有台灣女網民到香港迪士尼樂園遊玩，因入場時攜帶一支小小的防狼噴霧劑被攔截，變成香港警察局一日遊。她指，香港警方以違反槍枝管制將其拘捕，並被罰款1000港元，事主在網上大嘆只因攜帶了在台灣極為普遍的「防狼噴霧器」，帶來惡夢之旅。

有台灣遊客遊香港迪士尼時，在入場安檢時被發現攜帶防狼噴霧劑，迪士尼報警處理，事主最後被警察拘捕及罰款千元。（爆怨公社圖片）

香港迪士尼樂園確認真有其事，而警方亦表示，拘捕了一名藏有防狼噴霧的女子，該女子亦已在西九龍裁判法院答辯。有大律師指，由於防狼器有攻擊性，屬於攻擊性武器，即使女士遇到色狼，使用防狼器自衛，也可能誤墮法網，而根據《簡易程序治罪條例》，違例者可處罰款5,000元或監禁2年。