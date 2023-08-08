福州6歲童割包皮出院後亡　家屬：醫院未告知術前指標異常須擔責

福建福州6歲男童小江（化名）在做完包皮手術10天後去世。父親江先生透露，兒子術後持續疼痛、食慾不振，出院回家後持續低燒，下體還有黃色不明液體滲出。

福州市衛健委醫政處已介入處理，並建議驗屍以判定死因。家屬表示將考慮驗屍，還孩子一個公道。



江先生介紹，兒子今年升讀小學，由於學生上學前需接受身體檢查，於是他帶兒子到福州市兒童醫院。當時，醫生指小江的生殖器部位存在包莖問題，建議到醫院相關科室問診。

7月21日，兒童醫院泌尿科醫生稱小江需要做手術，因為已經影響發育。江先生夫婦擔心年幼的兒子做手術會有風險，但醫生表示「沒有風險」。2日後，他們帶兒子到兒童醫院接受術前檢查，並於翌日做手術。7月25日，小江出院回家。

福州市兒童醫院。（微博＠福建省福州兒童醫院）

江先生表示，兒子出院後持續低燒，胃口不佳，下體還有黃色的不明液體滲出。他們一直按醫生的囑咐定期用藥，兒子低燒時就用物理降溫，高燒則服用醫院處方的布洛芬。

由於小江反覆低燒，江先生在8月2日帶他到醫院覆診，「還是當時我們看的那位醫生，但只是看了看，並沒有用任何醫療器械進行全方面檢查，就說『沒有問題』」。

8月3日，小江再次出現低燒並伴有下腹不適和嘔吐，江先生夫婦先帶兒子到家附近的診所求醫，但對方建議去大醫院，於是他們趕往福建省兒童醫院，「孩子在去醫院的路上已經不行了」。經搶救，小江當晚被宣告死亡。

《頂端新聞》報道，江先生提供的術前體檢報告顯示，小江的「肌酸激酶同工酶偏高」，且心電圖解顯示其「竇性心律」和「提示不完全性右束支傳導阻滯」。

福建省兒童醫院的門診病歷顯示，「患兒於17:20入室時即無意識，無心跳呼吸，大動脈無搏動。醫生立即呼叫醫院急救團隊，予心肺復蘇、心電監護以及建立靜脈通絡」；「醫生持續復甦84分鐘，患兒自主呼吸始終未恢復，大動脈無搏動，雙側瞳孔散大固定。18:44分心電圖一直線，宣告臨床死亡」。

同時，門診診斷上寫有「呼吸心跳驟停」，醫生有懷疑是暴發性心肌炎和肺梗塞，但尚未確診，並伴有消化道出血的症狀。

醫院的門診病歷。（頂端新聞）

江先生夫婦質疑，兒子術前顯示有指標異常，醫院卻沒有盡到告知義務。術後出院前未覆查指標，院方有極大責任，「我們希望醫院就此事道歉，並給予相應賠償」。

對於指標異常一事，醫院工作人員曾回應稱，患者術前檢查結果異常僅超出正常範圍一點，結合患者當下症狀體徵不具有臨床意義，且患者手術順利。8月2日覆診時，醫生已認真詢問病情和檢查身體，並給予正確康復指導，但因工作疏忽漏寫病歷。院方將按照制度要求對當事醫生進行內部處理。覆診醫生臨床處置得當，與後續患者出現新發症狀死亡並無關聯。

醫院又指，家屬曾帶了2、30人到醫院診療區域，在院內擺放遺像，擾亂醫院正常醫療秩序。院方已申請福州市醫患糾紛人民調解委員會介入調解。江先生夫婦解釋，當時是家屬自發去醫院談判，「我們是抱着遺像在醫院走，沒有擺放，也沒有掛橫幅」。