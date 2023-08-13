男子疑在4S店惡意試駕　多輛Audi、Benz受損　網：測試安全氣囊嗎

據內媒《上游新聞》報道，近日，江蘇南京疑有男子先後在兩間4S店惡意試駕，造成包括Audi、Benz在內的多輛豪車損毀，目前已被警方拘捕。



報道稱，該男子先於8月6日在一間4S店試駕Audi，撞毀四五輛車。現場畫面顯示，兩輛Audi試駕車斜停在馬路上，車內安全氣囊彈開。其中一輛Audi車貼有Q4字樣，右後輪脫落，後視車窗玻璃全碎。另一輛Audi車貼有A8L字樣，車身引擎蓋翹起，前保險杠被撞碎。附近亦有多輛Audi車受損。

男子疑在4S店惡意試駕，多輛Audi車被撞毀現場。（上游新聞）

報道稱，此外，該男子在8月8日又去Benz店試駕，撞壞一台Benz S級新能源車。現場圖片顯示，一輛綠色號牌Benz車停在路邊，前保險杠脫落，地面散落車輛零件。

該男子在8月8日又去Benz店試駕，撞壞一台Benz S級新能源車。（上游新聞）

8月12日，據Audi店工作人員回應，試駕事故屬實，涉事男子已被警方拘捕，事故不影響其他客人試駕。另據Benz店員工回應，受損的Benz S級新能源車還未送修。南京市公安局雨花台分局轄區一派出所工作人員表示，不便透露相關情況。

網民點睇：

正常情況試駕要簽協議，駕照放在車店，第一家出事了怎麼還能去第二家？



這試駕成本也太高了吧？這樣的人如駕車上路，豈不是橫衝直撞，成了馬路殺手？



這明顯就是奔著吃牢飯去的吧



肇事者是在測試豪車的安全氣囊嗎？保險公司會賠嗎？



第一次別人沒覺得是故意吧，就按正常保險流程走，沒想到第二次又這樣，被發現了問題。

