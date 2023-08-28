江蘇夫妻積水中不幸觸電身亡　女兒目睹全程　多部門調查事故原因

近來江蘇暴雨，部分城市路面積水嚴重。昨晚（27日），江蘇揚州一對夫妻涉水不幸觸電身亡，引發網民質疑電線桿施工質量問題。今日（28日），寶應縣應急管理局表示，當地多部門正在調查核實事故原因。



網傳影片顯示，斑馬線中間，有兩人橫倒在電線桿下一動不動，路面上積水幾乎沒過半個輪胎，旁邊停著電動車。影片發布者配文稱，「目睹小區夫妻兩被電擊身亡，心情沉重。」

綜合內媒報道，事件發生在8月27日晚，江蘇省揚州市寶應縣園丁路附近。事發地附近的商戶表示，丈夫觸電後，妻子伸手去拉，結果兩人都觸電身亡，他們的孩子當時也在現場，孩子感覺到腿麻，於是大聲呼救，「親眼看見爸媽沒有了」。

商戶介紹，事發時揚州正在下雨，路面上還有積水，夫妻倆觸電位置的路燈為今年新安裝。遇難者家屬表示，事發後夫妻二人曾被搶救，但仍無濟於事。

事件引發網民對工程質量的質疑，並表示官方應避免雨天再次發生漏電等安全事故。對此，寶應縣應急管理局確認，當日卻有夫妻觸電身亡的事故發生，目前多部門正在調查核實該起事故的原因，但是不是漏電導致，還要等待最終的調查結果。