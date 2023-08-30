中南財大女講師擅自離境失聯遭解聘　內媒引消息：有到香港記錄

據內媒《上游新聞》報道，近日，內地高校中南財經政法大學講師祝晶擅自離境失聯被校方解聘一事引發輿論關注。報道引述知情人士消息指其暫未有出國記錄，但有到香港的記錄。祝晶失聯後，校方通過多種途徑聯繫未果，離境原因暫不清楚。



8月24日，中南財經政法大學發布《關於解除祝晶聘用合同並終止人事關係的公告》。公告稱，祝晶，女，外國語學院專任教師，講師，於2023年4月中旬未經學校批准擅自離境，長期不在崗，學校通過多種途徑均無法與其取得聯繫。根據《事業單位人事管理條例》等文件的有關規定，經校務會研究，決定自2023年8月21日起解除與祝晶簽訂的聘用合同，終止人事關係。

中南財經政法大學發布《關於解除祝晶聘用合同並終止人事關係的公告》。（學校官網）

報道引述內地知情人士消息指，祝晶長期未上班後，校方曾通過各種途徑聯繫未果，其在湖南嶽陽的家人也稱無法聯繫上她。在發布解聘通告前，校方已報警。

警方指，祝晶一直處於失聯狀態，離境原因不明，暫時沒有查到她的出國境記錄，但有查到其前往香港的記錄，不確定現在是否還在香港。

知情人士消息指，祝晶暫未有出國記錄，但有到香港的記錄。（上游新聞）

據中南財經政法大學外國語學院官網顯示，祝晶曾是該院碩士生導師，專業為國別與區域研究。在2021年該校舉辦的外語配音大賽中，祝晶曾擔任日法俄組評委老師。