台女大學生加國遊學突失聯　遭歹徒勒昏劫財幸被救回

台灣一名女大學生在加拿大遊學期間遭歹徒勒昏劫財，所幸救回一命。



台灣傳媒《中央社》報道，該名女生上周五（25日）傍晚在卡加立（Calgary）一座購物中心逛街，當晚在車站等車時曾致電母親報平安，後來與身處台灣的男朋友聊天時突然尖叫一聲，隨後電話斷線失聯。

家屬收到女兒男友的消息後，透過手機定位發現她的訊號沒有移動，定點在一個巴士站牌附近。身處台灣的家屬心急如焚，深感求助無門之際，終於在事發後三小時後接到女兒來電，得知她在警車護送下回到寄宿家庭。

台灣女大學生在加拿大遊學期間遭歹徒勒昏劫財，家屬依手機定位查出事發地點。（Google Map）

家屬稱，女兒當晚8時半等巴士時遭人勒昏搶劫，未有看到歹徒模樣，甦醒時身邊已有警察。她的手機掉在身旁20米遠的位置，背包和當天購買的皮包衣服被搶走。

家屬仍心有餘悸，又稱女兒很可能會被勒死，或倒在路邊遲遲未被人發現，估計當時有好心人見女兒昏倒路邊而報警。女兒的頸部有明顯勒痕，事後已到醫院就診，幸身體無大礙，只損失了錢財和護照證件。

家屬對卡加立晚上8時許就有歹徒在大馬路上犯案感到震驚，並質疑當地警方對犯罪案件漠不關心，「因為他們要女兒星期一才去正式報案，說星期一才有人能上班處理」。

家屬表示，女兒並無購買奢侈品，懷疑她在購物中心逛街時已被歹徒盯上，希望女兒的遭遇能喚醒其他在外留學的學生多注意安全。