初中生參加班級聚餐後摔倒致脾腎破裂　家長稱飲酒所致

河南南陽的李女士近日爆料，指自己就讀初中的兒子小明暑假期間在參與班主任組織的聚會飲酒後，騎電動車發生事故，導致左側腎臟和脾臟破裂，醫藥費等各項費用超過9萬元（人民幣．下同）。家屬希望學校和老師承擔後續治療費用。對此，組織聚餐的班主任劉某周四（14日）表示，聚餐前已向學生提醒了切勿飲酒，對於小明是否有飲酒，他不知情，目前還在就事件與各部門一起協商。



李女士表示，小明今年14歲，就讀南陽市三中，將升讀初。而劉某是兒子的數學老師，他7月5日組織了暑期輔導班，並在暑假剛開始時在某自助餐廳請學生們吃飯。聚會期間，小明喝了一些啤酒和雞尾酒。

結束聚餐後，小明騎電動車回家，車速並不快，詎料不幸撞到路肩上，整個人摔了出去。雖然他事後繼續騎車回家，但到家後開始肚痛，遂到南陽市中醫院檢查，結果醫生稱可能是腎臟、脾臟破裂。在完成緊急手術後，小明轉院到鄭州大學第一附屬醫院，目前已出院，在家休養。

《南陽市中心醫院診斷證明》顯示，小明左腎破裂傷；脾臟挫裂傷；左下肢皮膚擦傷；失血性貧血；凝血功能障礙；乳酸酸中毒。鄭州大學第一附屬醫院的《診斷證明書》則診斷為左側創傷性腎破裂；創傷性脾臟破裂；左腎及脾動脈栓塞術後。

診斷證明書。（紅星新聞）

據李女士提供的一段自助餐廳的閉路電視片段顯示，小明確實曾到飲品區拿了雞尾酒並飲掉，而該品牌的雞尾酒每瓶含量是275ml，酒精含量是3.8%。

另一張聚餐當天的照片顯示，餐桌上擺放著啤酒瓶。她認為，兒子平常騎車都很穩，當天是因喝了酒，頭暈眼花才出了事故。目前，各類醫療費和轉院的開銷已經花費了9萬餘元。

劉某飯前曾交待不能飲酒。（紅星新聞）

對於事件，劉某稱，飯前曾在群組向家長們交待聚餐不能吃生冷食品，不能飲酒，也給學生提醒了，但他不知道聚餐時小明是否有飲酒。

意外發生後，他基本每天上午和下午都會去醫院陪孩子，還出於人道墊付了1.5萬元醫藥費，並在孩子出院後協幫助孩子解決了保險報銷問題，「校方和我自己希望家長經公處理。但後來因為賠償數目沒有協商好。目前還在與各部門一起協商」。

網民點睇：

不滿16歲，能合法騎電動車嗎，家長是第一責任人

主要過錯還是學生本人，老師已盡人道，家長不該一味責怪他人

不滿16歲，能合法騎電動車嗎，家長是第一責任人

如果這個要找老師的麻煩，那以後老師不敢對孩子有多一分的感情

