不滿風水被擋　新建烈士墓碑隔日就遭村民砸毀　官方介入處理

今年6月8日，李先生受家族囑託，回家鄉廣東汕頭潮南區紅場鎮伍田村為二伯李錦祥墓修建烈士墓碑，詎料墓碑隔日就遭人砸毀，理由是墓擋了風水。周二（19日），李先生表示，雙方已達成和解。另由於李錦祥烈士的具體安葬地點已無法查詢，經多方協商，地方政府同意他們完善相關手續後原地立碑。



公開資料顯示，李錦祥1912年生，曾為紅軍四十七團士兵，於1930年參軍，但1933年，其年僅21歲時，在廣東揭陽市惠來縣戰鬥中犧牲。而墓碑遭砸毀後，李先生隨即報了警，由汕頭市公安局潮南分局紅場派出所介入調查。李先生稱，砸墓碑者是鄰村的馬姓村民，馬家祖墳和李錦祥墓並排，對方認為新建墓碑會破壞祖墳的風水。

另一方面，立烈士墓碑一事亦引起爭議，據廣東英烈網資料，李錦祥的安葬地點「不詳」，但李先生提供了一份有數十名村民的簽名及手印，時間為今年6月14日的《證明》顯示，李錦祥遺骸安葬於汕頭潮南區紅場鎮伍田村馬處胡，自上世紀起一直是土墳，其親屬逢清明時節都會前往該處拜祭。7月19日，當地鎮政府通報稱，經核查，網民所述位置原為一土屯，並無立墓碑，目前尚查無烈士埋葬在該土屯的歷史記載，不屬於管理保護的烈士紀念設施；相關人員擅以烈士墓的名義進行立碑，且未按有關規定向有關部門申報，與相鄰另一處墳墓的後人引發矛盾糾紛，目前潮南區紅場鎮正積極配合相關部門進行調查處置工作。

對此，李先生表示，李錦祥死時，其父親還沒出生。他自小就跟著父親拜祭二伯李錦祥，而其父曾表示，他的爺爺跟說過當地埋的是李錦祥。只是當年條件有限，故一直沒有立墓碑，只建了土屯，這些情況當地村民都可以證明。不過，由於年代久遠，當年的見證者皆已不在人世，因此他們不確定該處埋的是李錦祥的遺骸還是衣冠塚。李先生又表示，相關部門此前曾跟他們說過，如果是烈士墳墓，需遷到烈士陵園裡面去，但他們不想遷墳，故沒有走申報程序。

李錦祥墓碑已在原地立好。 （澎湃新聞）

至周二，李先生表示，在地方政府積極處理下，他們已與馬姓村民一方達成和解，接受了對方的道歉及共計2.68萬元的賠償。經多方協商，地方政府同意他們完善相關手續後原地立碑，李錦祥的烈士墓碑已在周一（18日）原地立好。