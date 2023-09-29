中秋節｜經濟不景下內地月餅銷情轉淡　電商平台銷售額急降55%

今日（29日）是中秋節，不少人都會吃月餅慶節，然而在經濟不景氣及健康意識抬頭下，內媒指出今年無論是線上、實體、零售還是團購，月餅銷售買氣都很差，電商平台的銷售額更比去年同期急降55%。



據鯨參謀平台的數據顯示，8月中上旬，電商平台京東的月餅銷量累計為約9.1萬盒，較去年同期下降約43%，銷售額約為人民幣550萬元，年減高達55%。

《極目新聞》報道指出，除了電商平台，月餅的實體銷售也遇冷，在北京豐臺區一間超市工作的王女士周二（26日）透露，離中秋節只剩幾天，買月餅者還是很少；另一名海澱區的超市工作人員亦稱，相比去年，月餅團購數量大減，會買的消費者多是出於剛需，消費也更務實，選擇價格更合適的月餅，很少隨機購買。

內地月餅銷情轉淡，圖為河北省石家莊市藁城區黃莊村一家月餅生產企業，工人在製作月餅。（新華社）

而據《界面新聞》報道，江蘇蘇州一家月餅品牌的負責人表示，他們幫一些來自江浙滬地區的網路公司等企業製作訂製款月餅，但今年訂單減少了三至四成。繼續下訂的客戶會追求更簡單的包裝、價格更友好的產品，以縮減成本。有客服人員表示，廣州一間去年訂了幾千盒月餅的銀行，今年訂購數只剩百盒，另選擇採購便宜的零食禮盒，企業訂單量驟減，對他們壓力很大。

對於今年月餅市場銷售熱度比往年顯著淡了很多的現象，深圳中為智研諮詢研究員郭小軍表示，這一方面是出於健康的考慮，人們對月餅的需求有所降低；另一方面，當前人們消費偏保守，可能會壓縮節氣送禮的開支。

另外，務實成為今年月餅市場的主基調，無論是口味、包裝還是價格都較為理性、傳統，加上基於健康、口味等原因，消費者對於月餅的期待值比以往下降。因此，部分商家選擇調整業務方向，表示將中秋銷售的重點放在水果禮盒等。