東莞打造「金秋奇妙夜」活動　提燈賞月古風市集打造文旅消費熱點

9月28日晚，2023東莞市「黃旗山中秋奇妙夜」系列活動啟動儀式在黃旗山城市公園舉行，非遺、民俗、美食、競技等全面集結，為市民遊客奉上「迎月盛典」；9月29日晚，黃旗山中秋奇妙夜賞月大會——國潮民樂專場接續上演，為市民遊客提供豐富文化活動……據悉，至10月6日的整個中秋國慶假期，東莞打造的「金秋奇妙夜」將持續為市民送上高質量的文藝惠民服務，讓廣大市民收獲中秋傳統民俗與文旅生活交融的別樣體驗。



中秋國慶假期到來，不少市民選擇留莞過節。東莞推出「3+10+300」項「金秋·進莞來」文旅體活動，包括3項特別活動、10項重點活動、300余項精品活動。「黃旗山中秋奇妙夜」正是3項特別活動之一。精品活動則包括松山湖生態園片區「迎中秋 慶國慶」多彩華燈遊園會、華夏·傳承——湖裏魚燈會、提燈賞月——中秋之夜提燈夜遊東征博物館、「詩詞寄明月，中秋話團圓」遊園會等豐富多彩的活動。

舞草龍。（羊城晚報）

「黃旗山中秋奇妙夜」系列活動以「來東莞耍中秋慶國慶，共度奇妙夜」為主題，集合時下熱點消費項目，融匯中秋非遺、國潮以及生態元素，舉辦楊官璘杯千人象棋大會、「耍中秋」巡遊、中秋花燈會、金秋樂購市集、古風遊園、國潮國風秀等熱門主題活動，並同步在黃旗山商圈打造「嗨購節」，將中秋佳節蘊含的傳統文化與時尚潮流相融合，以節促產，打造文旅消費新熱點。

9月28日晚的活動主儀式以沈浸式情景互動開啟，以「耍中秋」巡遊形式展開，巡遊隊伍由東莞特色醒獅、舞草龍、舞麒麟、古風提燈侍女等組成，帶領市民朋友望月祈福，共慶中秋、國慶雙節。

東莞打造「金秋奇妙夜」活動，一直持續到10月6日、（示意圖 / vcg）

9月28日至29日，莞邑文采會、非遺體驗以及中秋燈會活動同步舉行。其中，設立非遺體驗專區，特邀非遺傳承人展示莞城花燈、莞草編織、石龍燈籠仔等；舉辦中秋花燈會，市民遊客觀燈賞景，猜燈謎玩遊戲。「活動現場很有氛圍，女兒玩得很開心。賞花燈、猜燈謎才是中秋的正確打開方式。」市民陳女士留莞過中秋，當天她特意帶著7歲的女兒前往賞燈。

據悉，10月1日至6日，東莞接續推出國慶系列主題活動。「文化傳承在東城」系列活動、歡樂藝術團文藝節目展演、「火柴盒」城市藝術TIME——慶國慶經典聲樂作品音樂會、國風國潮主題演出以及夜光徒步活動將陸續舉行。