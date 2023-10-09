物業管家未經授權擅闖獨居女租客房間｢休息｣　法院判處拘役五個月

據內媒《新民晚報》報道，近日，上海靜安區法院審理了一宗非法侵入住宅案。當事人鐘女士（化名）獨自租住在某高檔公寓，某次出差後回家推開門時，她竟看到一個睡眼惺忪的男人，是公寓的物業管家屠某某（化名），家中物品均有被使用過的痕跡，鐘女士隨後通知物業並報警。屠某某承認，他擅自使用門卡進入鐘女士房間偷懶休息，使用房間設備。法院經審理，判處被告人屠某某拘役五個月，緩刑五個月。



鐘女士表示，她經介紹看中市區一處高檔住宅，該房屋交通便利，配套完善，還為業主配備了物業管家，負責日常清潔、設施修理等工作。經業主或租客授權，物業管家可以使用託管門禁卡進入房間。鐘女士於2022年11月底與房東簽訂租賃合同，約定承租期一年。

今年5月15日，鐘女士出差回家，打開門後竟發現有一名男子從房間內慌慌張張跑出來。對方稱是來檢查下水道，又以拿工具為藉口離開。鐘女士隨後意識到男子是她的物業管家屠某某，房間沙發、衛生間均有使用痕跡，她於是通知物業經理並報警。

案發畫面。（靜安區法院供圖）

到案後，屠某某供述，他的門禁卡是之前房東放在物業辦公室，出租後未收回，物管中心也未登記。因他是物業管家了解房子狀況，知道鐘女士長期出差，遂趁她不在家時擅自使用門禁卡進入房內。他指，想以工作名義休息偷懶，偶爾會使用洗手間，入職三個月內大概偷偷進去二三十次，沒想到這次鐘女士會突然回來。

經審查，被告人屠某某未經許可擅自侵入他人住宅，該行為已構成非法侵入住宅罪。經靜安區檢察院以非法侵入住宅罪提起公訴，靜安區法院一審判處被告人屠某某拘役五個月，緩刑五個月。同時，為保障小區居民住宅生活安寧，杜絕此類案件再次發生，檢察官主動聯系該物業公司，結合案件情況深入走訪、調查核實。

目前，涉案物業公司已采納檢察建議，以一卡一案為原則，逐步建立托管門禁管理制度，通過召開警示大會等方式，在強化員工教育管理和法治意識等方面進行有效整改。