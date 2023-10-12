見工先交500萬？企業要求應聘者付天價「保證金」　網友質疑呃錢

四川巴中一旅遊發展公司近日引起關注，事緣其為旗下全資的建築公司招聘項目經理時，竟要求求應聘者先交不低於500萬元（人民幣．下同）的保證金，令網友質疑這是墊資進場的老套路。不過招聘方回應時則稱，保證金主要是體現應聘者個人及其團隊的財務能力，更指已有人報名。周三（11日），招聘方再表示，已更正招聘公告中錯誤的內容，應聘者交500元報名費便可參與招聘評審。



今年9月，四川光霧山諾水河旅遊發展有限公司發布旗下全資子公司四川泰達弘建築工程有限公司招聘項目經理公告，應聘者被要求在報名期內向招聘單位繳納現金保證金，不低於500萬元，保證金在項目結束後退還，公告並附有收款賬號。

公告要求應聘者在報名期內向招聘單位繳納現金保證金，不低於500萬元。（微博）

消息隨即引起質疑，來自巴中市的王先生將公告截圖發到網上，慨嘆有這麼多現金還去應聘什麽項目經理，另有人稱可能做到退休都未賺夠這500萬，還有聲音認為這是讓應聘者墊資進場，用別人的錢來當作前期的啟動資金，是騙錢的老套路。

對於質疑，涉事公司一度回應指，交500萬現金保證金是報名應聘的硬性條件，能體現應聘者個人及其團隊的財務能力，還稱已有人報名。不過周三，公司黨群工作部工作人員回覆內媒稱，已更正招聘公告錯誤的內容，應聘者繳納500元報名費，便可參與招聘評審。據更新公告顯示，公司招聘項目經理3名，現金報名費500元將在評審結果公示結束後退還。

招聘公告更正後顯示，應聘者繳納500元報名費，便可參與招聘評審。

公開資料顯示，四川光霧山諾水河旅遊發展有限公司是巴中市文化旅遊發展集團有限公司（簡稱巴中文旅集團）為貫徹落實巴中市委、市政府成立巴中市光霧山諾水河文旅融合發展示範區，突破發展文旅康養首位產業而設立的全資子公司，注冊資本1億元。而四川泰達弘建築工程有限公司為其全資子公司，具有房屋建築工程、石方工程、公路工程、水利水電工程、市政公用工程、地基與基礎工程等經營資質。