四川2男子因走錯卡拉OK包廂爆發衝突　1人遭推入電梯井墮亡

10月12日，一段四川巴中張姓男子疑似糾紛被人推入電梯井內身亡的影片在內地網絡傳開，一度謠言四起，時至10月13日晚間，巴中市公安局巴州區分局發佈警情通報，證實死者張男與人在酒店卡拉OK與人發生肢體衝突，致張男墜入電梯井中，後經搶救無效死亡。目前，犯罪嫌疑人已被該局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。



據悉，事件發生在10月11日晚間23時，在四川巴中市巴州區一住商住大樓的卡拉OK，當時49歲的張姓男子與42歲的王姓男子產生糾紛，隨後被從酒店的5樓推下，直墜電梯井內，並摔到負一樓，不幸身亡。

消息12日在網上傳開後，眾說紛紜，有說法指死者是酒後發生意外，也有指向謠言，指稱發布影片的網民造謠。後在內地媒體逐一向當地公安詢問，巴中市公安局巴州區分局證實此宗案件。

一名社區工作人員透露，11日晚間，嫌疑人王男即被警方控制，事件發生時涉事雙方也確實都曾飲酒，並因走錯房間引起糾紛和打架，在推擠爭打時，王男將張男推到電梯門前，並用力用腳踹他，導致張男墜入電梯井內。

綜合內媒事發後探訪現場報道，事發酒店5樓為一家卡拉OK，一樓電梯掛牌維修，5樓的卡拉OK已經停業。事發處商樓內一間酒店負責人也向媒體證實了這宗事件，指11日晚間該樓的卡拉OK確實發生打架事件，公安隨後要求停用電梯。

目前，犯罪嫌疑人已被該局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。