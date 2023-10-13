有片｜壽司店罵鄰座客人「你長得像茶碗蒸」 雙方人馬店外上演MMA

10月12日深夜，台北市一間爭鮮迴轉壽司店傳出打架事件，但互嗆內容卻引發網絡熱議。據台媒報道，壽司店兩幫客人疑似因點「茶碗蒸」而互看不順眼，先是在店內高聲互罵，一名眼鏡男大吼「我點茶碗蒸有什麼問題啦」，另一名刺青男子則怒嗆「你看起來像茶碗蒸」、「兩個像茶碗蒸的東西」，接著兩方人馬到店外大打出手，最後遭警方用警棍壓制逮捕。



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台灣網民在Facebook社團「爆廢公社二館」轉貼影片拍下衝突現場，影片前段，壽司店內眼鏡男憤怒大喊「我點個茶碗蒸有什麼問題」，另一邊兩名身材魁梧的刺青男子，則走進叫囂「你點茶碗蒸是你的問題，一直看著我幹嘛」，接著殺氣騰騰地起身走向眼鏡男一行人。

刺青男不斷詢問眼鏡男為什麼要看他們，接著更以「長得像茶碗蒸」來形容，「你看起來就像茶碗蒸，坐好」、「你點茶碗蒸是你的事，看著我幹嘛」，「兩個像茶碗蒸的東西」，店員敢來制止並答應協助幫忙報警，刺青男一行人繼續飆罵髒話、質問眼鏡男為什麼要看他們，多次表示要「下樓處理」、「不要耽誤人家做生意」、「下來」。

影片後段，雙方人馬在店外大打出手，扭打在地面上，警方到場後用警棍壓制，影片可以看到警方用警棍打刺青男子要求他「跪下」，警方指出，事後6人都被警方依妨害秩序、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

網民熱議：長得像茶碗蒸到底什麼意思？

影片曝光後，刺青男子用「茶碗蒸」來罵人的新穎方法，吸引許多網友討論，網民紛紛討論「長得像茶碗蒸是什麼意思？」有網民猜測是否是指「大餅臉」、有網民猜測是指對方「很軟」、「很滑順嗎？」。

有網民則打趣回應：「應該要回他你長的更像鮭魚卵」、「下次點餐記得戴安全帽」、「再也不敢在外面點茶碗蒸了」、「突然很想吃茶碗蒸」，發文的網民形容打群架的幾人是「兩個茶碗蒸，三個被打成手捲」。