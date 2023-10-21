隔籬飯香！NIKE宣佈大中華區實施週休三日　明年1月8日執行

耐克（Nike）大中華區即將迎來新工作型態，根據公司內部信件通知，Nike將推出新的混合工作模式，要求員工每週在公司工作四天，時間為每週一至週四。新的工作模式將於2024年1月8日正式執行，範圍僅限於辦公室員工。



綜合內媒報道，消息已得到了耐克大中華區內部員工證實。耐克方面表示，工作模式的改變不僅是為了增強員工之間的聯繫與合作，也是為了更好地服務消費者。內媒《九派財經》則報道，耐克全球CEO唐若修（John Donahoe）已於近期發送內部郵件，宣布新的混合工作模式方案與施行。

9月29日，耐克發布了2024財年第一季財報。2023年6月1日至2023年8月31日，耐克實現營收129億美元，年增2%；淨利為15億美元，年減1%。值得注意的是，無論是耐克品牌還是匡威（Converse），其報告期間內在北美市場的表現都不佳。

但有別於北美市場的表現，大中華地區表現優異，耐克2024財年第一季在大眾化器營收達17.35億美元，年增5%，在匯率不變基礎上年增12%，繼2023財年第第二季以來連續4季成長，實現連續兩季雙位數成長。

《每日經濟新聞網》的報道則稱，今年以來，內地已有多家公司宣布實施四天工作制。6月2日，「張雪峰公司將實行上四休三」登上熱搜，引發關注。根據內媒《大象新聞》報道，內地考研輔導講師、網絡紅人張雪峰5月31日於公司開會宣布將實行，上二休一，上二休二，周三休息，薪資待遇不變。影片顯示，張雪峰在全體員工大會上表示：「上二休一，上二休二，周三休息，周三這一天有工作的還要來，但是不強制打卡。」說完後，現場響起一片掌聲。

報道說，今年1月3日，樂視影片也曾發全員信表示，公司將執行每週四天半工作制，具體為每周三實行彈性的半天工作制，考勤時間調整為連續的5小時，例如上午10時至下午3時、上午11時至下午4時都是符合規定的。在這封全員信中提到了每週四天半工作制的好處，包括有利於員工和家人及時就醫、有利於緩解「周一工作焦慮症」、有利於提升家庭幸福感等。

根據國家統計局最新數據顯示，9月份，內地企業就業人員周平均工作時間為48.8小時。以一天8小時工作時間計算，內地打工人9月每周平均要工作6.1天。