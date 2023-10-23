NIKE闢謠「大中華區員工將周休三日」：新模式為周五可居家辦公

近日有內媒報道指，耐克（Nike）大中華區即將迎來新工作型態，根據公司內部信件通知，Nike將推出新的混合工作模式，要求員工每周在公司工作四天，時間為每周一至周四。新的工作模式將於2024年1月8日正式執行，範圍僅限於辦公室員工。



有輿論將此舉解讀為「耐克大中華區宣布將實行四天工作制」，Nike方面對內媒中國網表示，這是大家誤會，Nike辦公室員工一直以來執行的是每周5天工作制，「新的混合工作模式是指辦公室員工周一至周四需在辦公室辦公，周五可選擇居家辦公」。



中國網報道指，Nike推出新的工作模式是其在全球範圍內進行的一項試點項目，旨在探索未來的工作方式和環境。通過實行混合工作模式，Nike希望能夠平衡員工的工作和生活，激發員工的潛能和創新力，同時保持與同事和客戶的緊密聯繫。

《每日經濟新聞網》早前報道稱，今年以來，內地已有多家公司宣布實施四天工作制。6月2日，「張雪峰公司將實行上四休三」登上熱搜，引發關注。根據內媒《大象新聞》報道，內地考研輔導講師、網絡紅人張雪峰5月31日於公司開會宣布將實行，上二休一，上二休二，周三休息，薪資待遇不變。影片顯示，張雪峰在全體員工大會上表示：「上二休一，上二休二，周三休息，周三這一天有工作的還要來，但是不強制打卡。」說完後，現場響起一片掌聲。

報道說，今年1月3日，樂視影片也曾發全員信表示，公司將執行每周四天半工作制，具體為每周三實行彈性的半天工作制，考勤時間調整為連續的5小時，例如上午10時至下午3時、上午11時至下午4時都是符合規定的。在這封全員信中提到了每周四天半工作制的好處，包括有利於員工和家人及時就醫、有利於緩解「周一工作焦慮症」、有利於提升家庭幸福感等。

根據國家統計局最新數據顯示，9月份，內地企業就業人員周平均工作時間為48.8小時。以一天8小時工作時間計算，內地打工人9月每周平均要工作6.1天。