獨子去世　離異父母各分一半保管骨灰　母起訴遷墳法院為何駁回？

離異父母各自保管離世獨子一半骨灰已屬罕見，母親更起訴至法院要求為兒子遷走已經安葬的墳墓，法院為何駁回其全部訴訟請求？



據《上海法治報》報道，梁女士和黃先生於2015年離異，此後二人的獨子小黃因病逝世，二人將兒子的骨灰一分為二保管。但近日，梁女士將黃先生告上法庭，要求將兒子屬於黃先生保管的一半骨灰遷回上海安葬。

據梁女士表述，黃先生和兒子多次因金錢問題爭吵，導致兒子極度崩潰、精神恐懼，短短25天內5次到醫院就診，最終病發身亡。在此過程中，黃先生不僅不照顧兒子，還拒絕通知她兒子病危的消息，兒子被宣告死亡時，身邊沒有一個親人。

梁女士和黃先生在獨生子逝世後，分開各自保管一半骨灰。（網絡 / 示意圖）

梁女士指，兒子去世後，二人本將孩子的骨灰一分為二保管，但黃先生以將兒子的骨灰都埋在一起為由，將她手中的骨灰拿走，葬在外地江蘇太倉，遠離上海，這令她不能接受，要求將兒子的墓地遷回上海，與家中長輩合葬，同時要求黃先生賠償精神損失費5000元。

黃先生則表示，梁女士未在兒子生前盡到母親的義務，還在兒子去世後阻礙葬禮操辦，將兒子的骨灰一分為二，他僅安葬了自己保管的一半骨灰，是梁女士自己丟棄了另一半骨灰後無理取鬧要求要回骨灰及遷墳，現在的安葬地遵循的是兒子生前的願望。

法院經過審理最終駁回梁女士的所有訴求。（示意圖 / vcg）

浦東新區人民法院審理此案後認為，梁女士和黃先生在兒子去世火化後，通過協商將兒子的骨灰分成兩份各自保管與擁有，故兩人對各自保管與擁有的兒子骨灰均享有安葬權並負有安葬義務。本案中，梁女士陳述其將保管的兒子骨灰交由黃先生合葬，因遭黃先生否認，且梁女士未舉證證實，故不予認定。黃先生為兒子選擇墓地並將其保管的骨灰進行了安葬，因不能證實其子生前有明確安葬方式意圖，故不能認定黃先生的行為侵犯了梁女士的權益。且梁女士要求遷走兒子的墓地選擇並非家族祖墳，故對梁女士要求遷移兒子墓地等訴訟請求，應予駁回。並且，隨意遷墳是民間禁忌，對逝者不敬，法院望雙方理性協商，定紛止爭，使亡者安息。據此，法院駁回梁女士的全部訴訟請求。