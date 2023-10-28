大連金州灣國際機場開工　為內地首個採離岸式「人工島」建設機場

遼寧大連金州灣國際機場項目周六（28日）開工，其為內地首個採用離岸式「人工島」建設的機場，被列入國家「十四五」規劃102項重大建設項目。值得一提的是，項目啟動選址論證工作至今，已有20年。



項目開工動員大會。（微信公眾號「北鬥融媒」）

陸域面積20平方公里的大連金州灣國際機場選址金州灣東部海域，地理位置優越。報道指，「人工島」南北長6.2公里，東西寬3.5公里，離岸最近距離3公里，將成為世界最大的離岸式人工島機場。

作為區域航空樞紐，項目按照運行等級4F標準設計，規劃建設跑道4條、航站樓90萬平方米。項目分兩期建設，本期工程規劃建設2條分別長3600米、3400米的遠距平行跑道，50萬平方米的T1航站樓可滿足年旅客吞吐量4300萬人次、貨郵55萬噸、航班起降33萬架次的使用需求。遠期工程規劃擴建2條跑道，40萬平方米航站樓，可滿足年旅客吞吐量8000萬人次、貨郵150萬噸、航班起降54萬架次的使用需求。

大連金州灣國際機場概念圖。(微信公眾號「北鬥融媒」)

待建成後，大連金州灣國際機場將與大連北站、大連灣客運站實現「三港聯動」，形成互聯共享的「海陸空鐵」於一體的綜合立體交通樞紐網絡體系，全面提高城市現代化基礎設施功能，更好地滿足旅客高質量出行需求。

早在2003年，大連市就啟動新機場選址論證工作。2009年7月，「啟動大連新機場選址與建設」被列入《遼寧沿海經濟帶發展規劃》。歷時十幾年的充分協調、科學論證，手續辦理工作取得重要成果。據大連海事大學一位教授介紹，新機場從醞釀到選址期間，綜合評估了環境、天氣等影響，有關環境評價和工程安全的評估也比較充分，落址金州灣是綜合考量起降風向、地形等因素。