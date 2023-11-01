萬聖節｜過西方節日被批｢崇洋媚外｣　黨媒：大可不必指責過度敏感

10月31日是萬聖節Halloween，在西方國家已習慣在當日畫著誇張的妝容、穿著搞怪奇異的服飾慶祝節日。而在內地總有聲音會將過萬聖節、聖誕節等稱為「崇洋媚外過洋節」，尤其今年疫情結束的第一個萬聖節，上海民眾扮成向太、那英、李佳琦和《甄嬛傳》等角色，引發網民關注。

雖然有網民批評中國人過萬聖節評是「崇洋媚外」，不過，有共產黨機關報《解放日報》評論稱，這種指責「大可不必」，不必過度敏感，更不用上綱上線到所謂的「敵我矛盾」。要建立文化自信，真正的文化自信不是盲目崇洋，更不是盲目排外，而是一種基於尊重的平視。



據了解，上海的網紅街道「巨富長」（上海鉅鹿路、富民路與長樂路三條小街的簡稱）已變成萬聖節狂歡之所，活動中心鉅鹿路更是水泄不通。來參加的民眾打扮成各種造型。有人扮成《甄嬛傳》裡的安陵容「乘著」小船緩緩前行；也有人帶上李佳琦的面具，複述他不久前直播時的名台詞「哪裡貴了」；有的還模仿向太、那英等明星，唯妙唯肖。

對此《解放日報》稱讚此景：內地綜藝「百變大咖秀」都沒那麼精彩。而對與網絡輿論稱「過洋節」、崇洋媚外等，評論表示，「沒什麼大事，也就是上海人們平平無奇地來提前過萬聖節了而已。」各種裝扮的登場，是真正的「中國限定」突出一個百花齊放。而這樣的場景，也正是上海「大城市的氣度」，人們印象裡「上海該有的樣子」。

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評論表示，對於有人指責過西方節日的年輕人「崇洋媚外」，且反對在中國過外國節日，「實在是大可不必。」也不必過度敏感，更不用把整個事件和所有細節都上綱上線到所謂的「敵我矛盾」。這就是一場年輕人的節慶狂歡，不妨多點娛樂精神，沒必要看到「吸血鬼」「南瓜燈」就草木皆兵。

評論認為，這更像是一場「中外年輕人共同參加的世界文化大Party」，是上海國際化程度的「生動註腳」。且年輕人工作壓力挺大，需要發洩，在平凡又枯燥的生活裡找一點樂趣，「又有什麼好苛責的呢？節日只是表皮，快樂才是筋骨。」

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「牆內開花牆外香，可謂環球同此涼熱。」評論指出，亦可將此看作是文化的交流互鑑。

評論表示，真正的文化自信不是盲目崇洋，更不是盲目排外，而是一種基於尊重的平視。上海是個海納百川的城市，當然有氣度也有自信包容不同的文化形態，就像這座城市本身的歷史一樣，她從來就是在開放的狀態中發展、壯大自身的。

網民：找個理由發瘋

小部分聲音的批評並沒有讓內地年輕人退縮，許多網民表示，cos各種人物、化誇張的妝容，並不是崇洋媚外，「就是找個理由發瘋而已」，希望發洩生活工作的壓力。還有網民認為，海外過春節是「文化自信」，國內過洋節是「崇洋媚外」，這樣的看法是赤裸裸的雙重標準。

法定假日不敢亂來，傳統鬼節中元節感覺更嚴肅，沒地發瘋，剛好萬聖節和聖誕節對我來說不知道什麼意義也不會害怕，就直接發瘋了，出去嗨畫奇怪的妝也沒人說。



過洋節就是崇洋媚外，那年三十不放假是什麼？



我覺得挺歡樂的，特別是看到這種百花齊放的cos，這英cos那英真的太搞笑了，還有那個cos向太的，簡直笑死



傳統節慶七月半，我也不敢過呀，誰敢這麼玩



自己傳統節日都不重視，就不怪不得別人過國外節日



其實，這樣也不叫年輕人過節，而是藉了節日的名義，出來發瘋發洩，有助於社會和諧呀~ 少點精神病人，不好嗎？

