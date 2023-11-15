遊客投訴雲南麗江付費「騎馬遊」實為騎騾子感覺被騙　景區回應

《封面新聞》報道，近日，有遊客稱在雲南麗江花錢購買騎馬遊服務，卻被安排騎騾子，讓她感到受騙。景區工作人員表示，當時處於試營業階段，確有部分村民的騾子被提供給遊客騎行，「騾子也屬於馬，沒有承諾說一定得是大馬那些」。



據當事人馬女士描述，今年9月16日，她和朋友在麗江玉湖村景區遊玩，在售票處花費168元（人民幣，下同）購買了騎馬遊服務，結果到場地後，卻被安排騎了騾子，「拍照都沒辦法拍」，令她「感覺被騙」。

馬女士指，到場地後被安排騎了騾子。（當事人提供）

對於事件，11月14日，麗江玉湖村景區一名工作人員回應表示，確有部分村民餵養的騾子被用於給遊客提供騎行服務，「騾子也屬於馬，沒有承諾說一定得是大馬那些」。

工作人員解釋，今年9月，景區處於試營業階段，騎馬服務由村民自發組織。因為有的村民家裏還有田地，養著幾頭騾子，當時有少量的騾子被用於給遊客提供騎行服務，馬女士當時騎到的可能是村民養的騾子。

遊客稱在麗江花錢「騎馬遊」實為騎騾子，感覺受騙。（示意圖 / vcg）

公開信息顯示，玉湖村又名雪嵩村，是目前保存最完整的納西村寨，被譽為「雪山腳下第一村」。今年1月至8月，玉湖村共接待遊客超6萬人次，實現旅遊綜合收入約520萬元。麗江玉湖村景區公眾號「納西秘境玉湖古村落」曾在今年4月發布文章介紹，該景區有A、B、C三條收費的旅行線路。其中，A線包含了約2.2公里的騎馬路程，遊客可以從遊客中心騎馬至玉柱擎天驛站、再到龍女湖網紅打卡地等。