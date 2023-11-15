湖南旅巴遭強行逼停　國企領導態度囂張　遊客拍片被要求下架

近日，一班遊客在遊完湖南張家界市的鳳凰古城，乘旅遊巴離開時，遭到一架車輛多次故意阻礙通行，更強行逼停。據指，車上一名戴眼鏡的男子為當地一國企領導，其態度十分囂張。



事後，鳳凰縣紀委已經啟動了相關調查程序，而遊客被要求下架相關影片。周三（15日），官方就事件通報，指涉事國企領導已被治安處罰。



事發於11月9日，影片顯示，旅遊巴多次被一架掛著當地車牌的私家車阻礙前行，更被強行逼停。車上一名戴眼鏡的男子之後下車打電話，面對遊客的質問時態度囂張。據遊客指，男子疑為一國企領導，他們報警後只收到了對方司機的口頭道歉。

當事人黃先生15日介紹，經歷了被「別車」和逼停事件後，他在網上發布了相關影片。從9日至今，他只收到了鳳凰縣相關人士讓他下架影片的電話，並沒有任何人向他通報別車者的身份，事件的處理結果，或者就此事溝通。另一方面，知情人士透露，鳳凰縣紀委已經啟動了相關調查程序。

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周三，官方就事件通報，指11月9日9時26分，鳳凰縣公安局接到遊客報警稱其搭乘的中型普通客車在環城路至鳳凰城北高速入口被當地一輛白色SUV車輛逼停，並發生糾紛。民警迅速趕赴現場，及時受理警情，為不耽誤遊客行程，對中型普通客車及遊客先予放行。

經調查，中型普通客車駕駛人駕駛機動車未按道路禁令標志指示通行。其行為違反《中華人民共和國道路交通安全法》第三十八條之規定。國有企業管理人員譚某某（網傳其為國有企業黨委書記、董事長廖某系誤傳）、司機麻某某駕乘機動車輛非法攔截中型普通客車，其行為違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第二十三條第一款第四項之規定，公安機關依法已對譚某某、麻某某予以治安處罰。縣紀委監委已對譚某某介入調查。