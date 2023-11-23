內地今年報考碩士人數達438萬　年減8%、中止連8年漲勢

教育部最新統計，2024年內地全國碩士研究生招生考試報名人數為438萬，年減8%，這也是自2015年以來首次報考人數下滑。



內媒《界面新聞》報道稱，自2015年始，內地報考碩士開啟「狂飆」模式，報名人數分別在2017、2020、2022年邁入200萬、300萬、400萬大關，直至今年踩下煞車。2010 年至2023年，考研報名人數從141萬人成長至474萬人， 14年間的平均複合成長率為9%。

直到今年，內地考研報名人數出現下降趨勢，雖然報考人數創歷史最高，成長率卻是八年來最低，僅3.7%。對比這一年內地高考報名人數1,291萬人，考研人數竟達到高考人數的37%。

另一方面，內地研究生招生規模一直在擴大。根據《2022年全國教育發展統計公報》顯示，研究生招生124.25萬人，年增6.60萬人，年增5.61%。

2010年至2022年內地研究生招生人數。（教育部）

報道說，內地多位頂尖名校「清北復交」的碩士畢業生表示，經濟不景氣，碩士就業能拿到的工作和薪資甚至不如本科畢業生。

近年來，大學畢業生人數逐年上漲，屢創新高。教育部數據顯示，2023年大學畢業生的規模達1,158萬人，較去年增加82萬人。但經濟情勢嚴峻，就業市場不斷承壓。

智聯招聘《2023大學生就業力調查報告》顯示，2023年高校畢業生中，57.6%的學生進入就業市場，同比增長7%；18.9%的學生「慢就業」；選擇在國內繼續深造的人數同比下滑；慢就業及自由業，合計佔比高達近三分之一。

報道稱，選擇繼續深造的人數下滑背後，是內地人才供需結構性失衡的困局。20年來，中國的人才培育結構以大學部學生、研究生為代表的研究型人才培養佔比遠超應用型人才。

與此同時，和本科、碩士高等教育人才就業難形成對照的是，職業教育學生就業吃香。11月17日，多鯨教育研究院發布的《2023中國職業教育產業發展趨勢報告》顯示，自2016年起，專科畢業生的就業率開始高於大學，前者攀升的同時，後者持續走低。人才供需結構失衡，難以滿足國家產業化升級要求。

《2023中国职业教育行业发展趋势报告》。（多鲸教育研究院 ）

麥可思《2023年中國本科生就業報告》（就業藍皮書）數據顯示，近五年，地方本科院校畢業生國內讀研比例增長相對較緩，從2018屆的11.7%增至2022屆的14.1 %，上升2.4%。「雙一流」院校的應屆大學部學生國內讀研比例成長較快，從2018屆的29.4%增至2022屆的37%，上升7.6%。

2022年5月，教育部曾在記者會上表示，中國已建成世界第一大教育體系，接受高等教育的人口達2.4億，新增勞動力平均受教育年限達13.8年。