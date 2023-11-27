四川男車庫停車3個月遭遇8次剮蹭　尋調解賠償反被回「都是鄰居」

《封面新聞》報道，近日，四川有男子表示，其車輛在停車場3個月內遭遇8次剮蹭，車門屢次被刮花，閉路電視畫面顯示多為停靠旁邊車輛乘客上下車時剮蹭，經過多次調解未有好結果，更有鄰居回應他「都是鄰居」，讓他十分無奈。



據當事人小王描述，他因車輛停放車庫內時常被剮蹭，於是安裝閉路電視，自9月安裝以來累計遭遇8次「開門殺」，多為旁邊車輛的副駕駛或後排乘客上下車時不注意導致。

相關影片顯示，一輛黑色私家車停放在車位上，旁邊的白色私家車停靠後，乘客下車開門時發出不小聲響，撞上黑色私家車左側。

左側為小王停放的車輛。（封面新聞）

小王表示，因為他的車位旁邊是臨時停車位，又在電梯旁邊，不少人都喜歡停在那裡。由於小區物業監控無法精準看到車輛，小王自費購買了監控查看車輛情況。

白車乘客下車時剮蹭到黑車。（封面新聞）

而每次車輛遭遇「開門殺」後的調解情況也相對困難。小王表示，在一次較為嚴重的剮蹭後，他向該鄰居提出120元（人民幣，下同）的補償，經過交警調解對方才轉賬，也有人用「都是鄰居」來推脫，讓他感到十分無奈。

小王安裝的監控。（封面新聞）

對於事件，元緒（內江）律師事務所羅俊律師分析，在停車場遭遇「開門殺」撞傷確實很常見，車主往往會因為缺乏證據或嫌麻煩而放棄維權，這也讓肇事車有了僥幸逃脫的機會。故車主在維護自身合法權益過程中，可以通過法律程序依法解決，包括請專業機構來鑒定車痕的新舊，快速鎖定相關證據等。盡管維權成本高，但也能起到一定的威懾作用。