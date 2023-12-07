位於地下2400米處　世界最深、最大極深地下實驗室正式投運

周四（7日），中國錦屏地下實驗室二期極深地下極低輻射本底前沿物理實驗設施（簡稱「錦屏大設施」）土建公用工程完工，意味著這個位於四川涼山的世界最深、最大的極深地下實驗室正式投入科學運行。首批來自清華大學、上海交通大學、北京師範大學、中國原子能科學研究院、中國科學院武漢巖土力學研究所等高校和科研院所的10個實驗項目組進駐開展科學實驗。



錦屏大設施位於錦屏山地下2400米處，總容積33萬立方米。其為「十三五」時期國家優先安排建設的重大科技基礎設施，是國內第一個極深地下實驗室基礎設施建設項目，也是國際上第一次大規模建設具有極低輻射本底極端條件的綜合實驗設施，於2020年12月開建，2021年作為前瞻引領型國家重大科技基礎設施，被列為國家「十四五」規劃。

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它的實驗室宇宙線通量僅為地表的一億分之一，具備「極低環境氡析出」、「極低環境輻射」、「超低宇宙線通量」、「超潔凈空間」等多種優勢。其主要面向新粒子和新物理的重大基礎前沿研究，開展暗物質直接探測實驗、無中微子雙貝塔衰變實驗，以及核天體物理領域關鍵核素合成過程和恒星演化等基礎科學前沿研究。

今後，作為國之重器，錦屏大設施將發展成涵蓋粒子物理、核天體物理、宇宙學、生命科學、巖石力學等多學科交叉的世界級深地科學研究中心，助力國家科創平台「跨越式提升」。