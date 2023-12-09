醜人不配交友？內地興起「高端」聚會　僅學霸型帥哥美女參加惹議

近期，一種陌生男女新型社交「高端局」在內地各大城市的年輕人群體中悄然出現，這些活動包含飯局、派對、露營等，但往往有著高門檻，例如僅限重點大學（屬211、985工程院校）、QS排名前100名校畢業的帥哥美女參加。這些高顏值的「學霸」們還要先發送自己的照片給主辦者「檢驗」，然後攜學信網證明方可進入場地，堪比安檢級別。



對此，有輿論質疑這種社交方式加重階級固化，應該被監管。隨著不滿的聲音愈發激烈，近日有組局者公開回應，認為有關活動只為提供優質社交，不認為對任何人有惡意。學者則表示，有關活動不利於形成開放包容的價值觀。



「高學歷aa制火鍋交友，限211學歷且單身」、「周六私人會所轟趴局報名的速度啦。參與人員有清北、常春藤等名校畢業生、UCL（倫敦大學學院）帥哥、北大科研小姐姐等等，限定人數10男10女」。現時打開社交平台，不難見到類似廣邀「高質量男女」參加的活動邀請函。一名負責組局的博主介紹道，其今年9月開始在小紅書上發帖組織名校聚會活動，目前已在北京成功組織了500多場線下活動，擁有3000多個成員，活動反響都很好，每周固定有10場左右。

談起組局初衷，該本身也是海外知名院校畢業的博主表示，自己回國後參加過幾場校友會，覺得普遍商業化嚴重，人員素質層次不齊，且大家有年齡差距，很難聊到一起。同時，他注意到很多優秀的年輕人的生活圈局限於兩點一線，苦於社交壁壘，因此有拓展社交圈的需求，而他們的目的就是提供高質量的社交圈，拒絕無效社交。

目前，組織的成員有中科院研究博士、清華北大的老師、UCL和牛津金融博士等，年齡基本上是90後為主，也會有一成80後，活動則主要有體育運動、社交派對、轟趴、露營等。而他們都會事先進行嚴格的審核，但外表方面由於無法量化，所以並不算嚴，只要五官端正無硬傷、舉止得體即可。

成員不時在群組進行學術探討。（封面新聞）

他又對「階級固化」的說法不以為然，認為相親都會看對方顏值、學歷，尤其自身條件不錯，交友自然也會考慮這些因素，想結識其他優秀並有共同話題的人，不認為這種社交方式對任何人存在惡意。他又補充自己時常會組織圓桌論壇、研討會、讀書會，除了線下娛樂，部分人還會借平台邀請同領域的人一起完成SCI學術論文，金融領域的則經常探討時事新聞，「學歷更低的人也跟他們聊不到一起」。他表示，自己收費合理，像一般的轟趴、桌遊、讀書會等，人均消費不到200元人民幣，性價比算是非常高。

不過上述說法未獲所有參與者認同，曾因朋友邀約而參加過一次「卡顏局」、今年23歲的嬌嬌表示，在活動上確實能認識到新朋友，但在這樣的社交中，「顏值」和「學歷」成了一種流通貨幣，那制定規則者就有了掌握、判斷他人的特權。因此，她感覺自己像是「被物化」了，一點也沒有閒暇娛樂的輕鬆和交到好朋友的快樂，而自此之後她也拒絕再參加此類社交活動。

胡鵬輝反對「提供優質社交」的說法。（封面新聞）

華中科技大學社會學院教師胡鵬輝則明確對「提供優質社交」的說法表示了反對，他認為，真正的「優質社交」，應當順應國家所倡導的開放、包容、和平、向上、理性、自信的社會心態，但越來越多「卡顏值卡學歷」聚會的出現，把年輕人置於了一個互相比較的狀態，在不斷遭遇被卡的過程中，其實把他們置於了一個相對弱勢群體，讓他們逐漸喪失了自尊心和自信心，這是應當注意的惡性影響，有悖於主流價值觀。

但他也補充，一群人「小範圍的狂歡」並非社會階層流動被大規模地禁止，所以輿論對「階層固化」的擔憂是不存在的。