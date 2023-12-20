尋死不成反被罰！男子欲跳樓致交通堵塞逾1小時　獲救後遭行拘5日

近日，貴州甕安縣一名男子欲跳樓輕生，但被成功解救。由於事件造成縣城區交通堵塞1個多小時，嚴重擾亂了社會治安公共秩序，警方給予男子行政拘留5日的處罰。



據警方指，近日，甕安縣公安局甕水派出所接到民眾報案，稱一名男子欲跳樓輕生，於是派員趕到現場。當時男子情緒十分不穩定，在樓頂邊緣持續停留，情況非常危險，民警遂安撫對方：「你先過來，不要沖動,有什麽需要我們都會幫助你的。」

據了解，男子因感情糾紛，在酒後想以跳樓輕生的方式挽回感情。而為了盡快穩定其情緒，民警撥通男子母親的視像電話，邀請他們通話交流。最終，在民警與其家人的勸說下，該男子被成功解救。

男子造成交通堵塞逾1小時被拘。

事後，男子對民警表示感謝，承諾日後會理性對待感情問題，再也不會做傻事。然而，由於事件造成當地縣城區交通堵塞長達1個多小時，嚴重擾亂了社會治安公共秩序，甕安縣公安局依法給予男子行政拘留5日的處罰。

當局提醒，遇事不可採取極端方式，跳樓輕生不僅危害自身，還妨礙公共安全，擾亂公共秩序，公安機關將視情節輕重，對違法者予以罰款、拘留等治安處罰，涉嫌刑事犯罪的，還將追究其刑事責任。