廈門高校老師跳樓亡　家屬質疑工作壓力大　校方：循法律途徑交涉

12月初，廈門技師學院25歲班主任徐某輝跳樓自殺。死者親姊稱，弟弟因工作壓力大輕生，他原定本月結婚。校方表示，網上很多消息不實，對學院造成影響，目前正循法律途徑與死者家屬交涉。



徐某輝親姊發文稱，弟弟是廈門技師學院2023級機械系模具班班主任，12月4日，他穿戴學校工服、佩戴工牌，在學校附近租住的13樓單位外走廊一躍而下。

親姊認為，學校對徐某輝存在不合理的工作安排，是導致悲劇發生的原因，比如11月17日下發任務，要求5個工作日內完成84篇教案，徐某輝在11月23日因生病發燒向上級申請延緩提交教案，但上級不予理會。

她指出，根據教務處學生處發的徐某輝工作量，新第一學期為263.5個課時，平均每月50多課時，幾乎是加倍的工作量，而且額外增加了教案的準備、教學日誌的填寫等，「學校違規增加徐某輝的上課課時，不合理的分配工作，大大增加了身為班主任的徐某輝的工作量，導致教學壓力和工作壓力增大」。

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親姊提供的聊天紀錄顯示，徐某輝曾表達過「教案趕不完」、「排課頭都大了」、「太累」，而徐某輝的微信亦充斥了各種工作群聊。事發後，家屬多次與學校交涉，但遲遲未得到答覆。

12月18日，廈門技師學院的一名工作人員稱，事件仍在調查，也正與家屬溝通，具體細節不便透露，目前網上很多消息不實，對學院造成影響，「我們也在依法依規，走法律途徑進行交涉」。