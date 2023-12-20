中國發布首批789處陸生野生動物重要棲息地名錄

12月20日，國家林草局發布首批789處陸生野生動物重要棲息地名錄，保護了82.36%的國家重點保護陸生野生動物種類，涉及31個省、區、市，其中廣東佔了47處。



首批陸生野生動物重要棲息地共分為珍貴瀕危物種生存繁衍區域、野生動物集群分布區域等六類，涉及31個省、區、市，覆蓋了565種國家一、二級重點保護野生動物的棲息地、繁衍地、遷飛地，包括獸類127種、鳥類339種、兩棲爬行類62種、昆蟲37種。

廣東在名錄中佔了47處，其中2處在深圳，分別是南山內伶仃島穿山，以及福田紅樹林濕地候鳥重要棲息地，前者主要保護穿山甲、獼猴等，後者則保護黑嘴鷗、黑臉琵鷺、卷羽鵜鶘、白肩雕等。

按照《野生動物保護法》對加強野生動物重要棲息地保護的要求，國家林草局組織專家收集了20多年來中國各項野生動物資源調查所掌握的信息、數據，分類梳理中國野生動物自然分布的特點、種群活動規律和生物學習性，製定《陸生野生動物重要棲息地認定暫行辦法》，對陸生野生動物重要棲息地的認定標準、評估程序、檔案信息、範圍劃定、命名規則等作出技術性規範。

經逐一分析評估，篩選出第一批陸生野生動物重要棲息地名錄。下一步，將進一步加強對生境條件持續改善、但未列入名錄區域的調查監測評估，將達到相關條件的，陸續列入名錄。