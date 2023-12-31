福建漢電梯猥褻女孩被捕　物業稱其精神不正常惹議：一看就有目的

網傳福建泉州一男子在電梯內猥褻女孩。泉州安溪縣公安局表示，12月29日已拘捕疑犯，案件正在進一步辦理中。



事發於12月24日早上10時許，泉州市安溪縣約克陽光小區的一名男子，涉嫌在電梯內猥褻一名女孩。

網傳影片顯示，一名男子在電梯內多次觸碰同乘的女孩，將手伸進女孩衣服中，當電梯門打開時，女孩欲掙脫男子準備逃離，卻被一把抱住，對方繼續實施猥褻，女孩經過幾番掙紮後，最終逃離現場。

事發小區物業表示，涉案男子是到小區收垃圾，精神不正常，「也是頭腦不正常才會這樣啊，當時就給他趕出去了」。事後，女孩家長報警處理。

12月30日，安溪縣公安局通報，12月29日10時許，安溪縣公安局接報，稱一男子在電梯內猥褻女孩。該局立即組織警力開展工作，同日下午1時許拘捕47歲男子黃某全。目前，案件正在進一步辦理中。

網民睇法：

一輩子陰影，小孩子要嚇死了

這得多大的心理陰影

晚上睡覺都會做噩夢、伴隨一生

什麼精神不正常，一看就是有目的的摸，聰明的很吶

精神不正常怎麼不找個大爺們摸

別動不動就拿精神不正常當擋箭牌！！！！！

繼「喝多了」之後又多一個逃避刑罰的藉口「精神不正常」

還知道要摸小女孩哪些部位，選擇性精神病是吧

