內地電影跨年檔單日票房破7億　榜首影片神操作｢下雪場｣網評兩極

《每日經濟新聞》報道，內地電影跨年檔總票房截至2023年12月31日21時31分，已突破7億元（人民幣，下同），持續刷新中國影史跨年檔票房紀錄。其中，位於票房排名首位的電影《一閃一閃亮星星》在一些場次中真實造雪營造「下雪場」，引發網絡兩極評價。有網民認為做法新奇浪漫，也有網民認為做法不合適、「很尷尬」。



據燈塔專業版數據，截至2023年12月31日21時31分，內地2023年跨年檔（12月31日當天）總票房突破7億元。這是自2023年1月28日以來，時隔336天內地單日票房破7億元。跨年檔票房排名前三的電影，分別是《一閃一閃亮星星》《年會不能停！》《金手指》。

此外，截至當日中午12時，2024年元旦檔新片總票房（含預售）突破10億元，《一閃一閃亮星星》《年會不能停！》《潛行》暫列票房前三位。

而《一閃一閃亮星星》電視劇版中與下雪有關的台詞在現實中爆火，電影版於是設置了「下雪場」特殊放映活動，不少影院購買造雪設備，營造下雪環境。不過實際「下雪」效果則褒貶不一，有網民認為新奇又浪漫，不過也有的場次因雪「下得太多」出現觀眾身上堆滿「雪花」的場景，有網民表示「太尷尬」。也有網民認為做法不妥，為影院內清潔造成較大負擔。不過，做法引發粉絲購票熱潮，「下雪場尷尬」也一度登上熱搜。

網民睇法：

（清潔）阿姨：張萬森我是不認識，我只知道他挺可惡的



我的下雪場只有一丟丟



那你不會買別的場嗎，自己買的下雪場完了還怪電影院？



剛出來的時候就覺得尷尬，美美出來看個電影還得搞這些東西



我們的下雪場有配送雨衣的



這個東西喜歡的人玩的挺歡樂的，不喜歡的人就嫌棄的要死，按需買就行了



這個下雪機真的好好笑哈哈哈哈哈哈



哪個天才想出來的

