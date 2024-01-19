上海男巴黎出差時強吻女同事　法庭上竟辯稱：浪漫之都索吻很正常

上海一男員工在巴黎培訓時，強吻、摟抱一同出差的女同事，被公司解除勞動合同。男員工辯稱，地處浪漫之都巴黎，索吻行為很應景、正常。該男子所在公司則表示他行為嚴重違紀。雙方各執一詞，對簿公堂。法院判決也引發網民關注。



法國巴黎是有名的浪漫之都。 (REUTERS)

2003年8月，吳某入職上海某電子有限公司，任職研發分部經理，雙方簽訂多份勞動合同，最後一份勞動合同為2015年11月12日起的無固定期限勞動合同。

2016年3月16日，公司向工會發送電子郵件稱，員工吳某在法國出差期間對同往的女員工陸某實施了不正當的行為，包括超越同事關係的口頭索要親吻請求與肢體接觸。該公司稱，行為違反公司《員工手冊》中的規定，於「同事使用恐嚇、脅迫、暴行和其他不法行為」，認為吳某的行為屬於重大過失，公司給予辭退處理。工會表示，同意公司決定。

2016年3月17日，公司出具《解除勞動合同通知書》，雙方勞動合同於2016年3月18日解除。不過吳某被辭退後覺得不服氣，該年5月16日，吳某向上海市勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，請求支付違法解除勞動合同賠償金61萬8877元。仲裁委於2016年7月14日裁決對吳某的請求不予支持。吳某不服，遂訴至法院。

法國巴黎塞納河畔。(視覺中國)

強吻女同事遭開除 男子不服上訴要求61萬賠償

法院審理認為，本案的爭議焦點為公司的解除行為是否具有合法性。首先，從程序上說，公司解除所依據的《員工手冊》已經由吳某本人簽字確認，對該規章制度的效力予以確認，且公司已將解除理由事先通知工會，故公司的解除行為在程序上具有合法性。

法院稱，吳某自認索吻被拒有些沒面子，就想硬親，女同事陸某堅決不同意；吳某亦承認對陸某實施了抓手腕和腳腕的行為。吳某在陸某堅決拒絕索吻的情況下，仍有「想硬親一下」的主觀願望，並未即行停止離開，且實施了抓陸某手腕及腳腕的行為，已超出單純索吻的界限，確屬嚴重不當。

吳某則辯稱，地處浪漫之都巴黎，索吻行為很應景、正常。法院指出，公司根據《員工手冊》中的處罰規定，認定吳某的行為屬於重大過失，並據此解除勞動合同並無不當。綜上，一審法院據此判決，駁回吳某的訴訟請求。

吳某不服，申請二審。但法庭裁定，駁回吳某的再審申請。對於吳某的行徑內地網民多嚴厲批評。有網民怒批，「覺得在巴黎索吻正常，那麼他去了印度豈不是要直接強姦了」、「這要是流氓罪還在可就不是僅僅接觸勞動合同了」、「為啥不去街上抓法國人吻呀？」