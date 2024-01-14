孫玉菡到訪上海安老設施及駐上海經貿辦　了解當地安老和人才政策

勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）結束在上海的訪問行程。他在昨日（13日）參觀當地的保障性租賃住房；隨後到綜合為老服務中心及「家門口養老服務站」，了解為長者提供的社區照顧服務及各項樂齡設施。



孫玉菡今日上午在香港人才服務辦公室總監劉鎮漢陪同下，到訪香港駐上海經濟貿易辦事處，聽取轄下招商引才專組匯報工作進展並與當地人才交流。他感謝專組積極配合人才辦的工作，共同積極吸引世界各地多元人才落戶香港。



孫玉菡昨日（13日）上午視察甘泉路街道「家門口養老服務站」，了解為長者提供的社區照顧服務及各項樂齡設施。（政府新聞處圖片）

勞工及福利局表示，孫玉菡昨日上午到訪徐匯區馨逸公寓，參觀當地的保障性租賃住房，隨後到甘泉路街道社區綜合為老服務中心及「家門口養老服務站」，了解為長者提供的社區照顧服務及各項樂齡設施。當中的服務站主要位於住宅區，可便利居家安老的長者接受日間照顧和膳食服務，同時亦可透過舉辦社交和康樂活動讓長者維持活躍和健康。

孫玉菡亦與拜中國福利會領導，就滬港幼兒照顧服務及減輕在職家庭育兒壓力以投入勞動市場的便利措施交換意見。（政府新聞處圖片）

孫玉菡昨亦應前財政司司長、新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松邀請，先後參觀轄下一個社區護理站、一間培訓學校及和睦家醫院長寧院區，分別了解長者日間護理服務、為護老者提供的培訓和專業認證，以及跨專業團隊提供的醫養結合服務模式。孫玉菡與該集團和院方管理層，就如何借鑑當地經驗應對香港高齡化社會的安老需要互相交流。

孫玉菡今日上午於香港人才服務辦公室總監劉鎮漢陪同下，到訪香港駐上海經濟貿易辦事處，聽取轄下招商引才專組匯報工作進展並與當地人才交流。孫玉菡表示，感謝專組積極配合人才辦的工作，並鼓勵同事深化合作範疇，共同做好對外宣傳香港優勢的工作，積極吸引世界各地多元人才落戶香港，開展事業。孫玉菡及後與當地港人聚會，介紹香港勞福政策措施的最新發展，並了解他們在當地工作和發展的需要。

孫玉菡離開前，出席與當地港人的聚會，介紹香港勞福政策措施的最新發展，同時了解他們在當地工作和發展的需要。孫玉菡今晚將返抵本港。