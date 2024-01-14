孫玉菡到訪上海安老設施及駐上海經貿辦 了解當地安老和人才政策
勞工及福利局局長孫玉菡今日（14日）結束在上海的訪問行程。他在昨日（13日）參觀當地的保障性租賃住房；隨後到綜合為老服務中心及「家門口養老服務站」，了解為長者提供的社區照顧服務及各項樂齡設施。
孫玉菡今日上午在香港人才服務辦公室總監劉鎮漢陪同下，到訪香港駐上海經濟貿易辦事處，聽取轄下招商引才專組匯報工作進展並與當地人才交流。他感謝專組積極配合人才辦的工作，共同積極吸引世界各地多元人才落戶香港。
勞工及福利局表示，孫玉菡昨日上午到訪徐匯區馨逸公寓，參觀當地的保障性租賃住房，隨後到甘泉路街道社區綜合為老服務中心及「家門口養老服務站」，了解為長者提供的社區照顧服務及各項樂齡設施。當中的服務站主要位於住宅區，可便利居家安老的長者接受日間照顧和膳食服務，同時亦可透過舉辦社交和康樂活動讓長者維持活躍和健康。
孫玉菡昨亦應前財政司司長、新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松邀請，先後參觀轄下一個社區護理站、一間培訓學校及和睦家醫院長寧院區，分別了解長者日間護理服務、為護老者提供的培訓和專業認證，以及跨專業團隊提供的醫養結合服務模式。孫玉菡與該集團和院方管理層，就如何借鑑當地經驗應對香港高齡化社會的安老需要互相交流。
孫玉菡今日上午於香港人才服務辦公室總監劉鎮漢陪同下，到訪香港駐上海經濟貿易辦事處，聽取轄下招商引才專組匯報工作進展並與當地人才交流。孫玉菡表示，感謝專組積極配合人才辦的工作，並鼓勵同事深化合作範疇，共同做好對外宣傳香港優勢的工作，積極吸引世界各地多元人才落戶香港，開展事業。孫玉菡及後與當地港人聚會，介紹香港勞福政策措施的最新發展，並了解他們在當地工作和發展的需要。
孫玉菡離開前，出席與當地港人的聚會，介紹香港勞福政策措施的最新發展，同時了解他們在當地工作和發展的需要。孫玉菡今晚將返抵本港。