高鐵靜音車廂乘務員如「關音菩薩」？網民：以為高科技結果純人工

不少人都希望在乘坐公共交通工具時能享有寧靜的環境，對大聲喧嘩、手機外放等行為更是嗤之以鼻。為此，內地部分高鐵推出「靜音車廂」，對車廂噪音作出嚴格限制。隨着實現了一段時間，近日，有民眾對乘坐體驗提出看法，當中有人表示，本以為措施有什麼高科技，結果坐上才發現是純人工靜音，另有網民笑道，靜音車廂的乘務員猶如「關音菩薩」、「監考老師」坐鎮。



據報道，目前靜音車廂在全國只有部分開設，主要是京廣、京哈、成渝線等部分線路有提供，旅客可以通過鐵路12306APP購買靜音車廂車票，對購票對象並沒有限制，不過攜帶嬰幼兒（0至7歲）的旅客就不建議選擇此車廂。購票時，旅客可以勾選頁面內「請優先為我分配靜音車廂席位」的選項，在餘票充足的情況下，系統自動分配靜音車廂車票，價格與普通車廂相應等次的座位價格一致，無需繳納額外費用。

體驗方面，乘客上車後會被提醒手機等電子產品不要外放，調成靜音模式。有買過靜音車廂的網民表示：「本以為是高科技，車廂內有特殊材料可以吸音，坐上之後才發現是純人工靜音，簡單來說，就是有人說話，乘務員會過來讓他閉嘴.....」另有網民表示，某次他和友人只用了非常小的音量說話，就第一時間被列車員制止了，結果一路上他們兩個人乾坐了5個小時。亦有人稱即使用氣聲的交談，亦依舊也會被乘務員警告，認為乘務員和監考老師一樣，甚至是「關音菩薩」。

報道指，一旦有乘客在靜音車廂內大聲喧嘩，工作人員會上前勸阻。如多次勸說無果，則可能會採取「強制措施」，引導乘客前往非靜音車廂，後續也有可能對其購買車票進行限制。湖南聯合創業律師事務所管委會委員、副主任、高級合夥人劉研表示，高鐵購票本身是乘客和高鐵雙方之間締結了運輸客運服務合同，如果在合同當中明確了車廂內要保持安靜，又違反這個規則，要面臨的違約的責任。

而對於靜音車廂的存在必要，部分網民否定，甚至覺得不近人情，「想接電話，睡覺打呼嚕怎麽辦？」、「只需要有兒童車廂就夠了」。但報道指出，隨着社會的發展，旅客對出行品質的要求越來越高，一些旅客希望能夠擁有更加安靜的乘車環境，靜音車廂的出現也回應了廣大旅客的期待。不過，靜音車廂並非一勞永逸，如何讓車廂真正「靜」下來，為何人們更加期待這樣車廂出現，背後的社會意識變化更值得思考。