天涯社區停擺近1年突發文稱啟動自救計劃　盼最遲於5月1日前重啟

1999年創立、此後一度成為內地頭號網絡平台的「天涯社區」停擺近1年，更傳出遭債權人申請破產。不過3月1日，官方微博發布長文表示，將啟動自救計劃，預計募集至多1000萬元（人民幣．下同）以恢復營運，盼最遲於5月1日前重啟。



去年4月起，天涯社區因資金問題而停止運作，被稱為「時代的眼淚」，期間傳出希望透過直播帶貨籌集資金支付電信機房費用，惟結果不似預期。至今年2月26日，更傳出遭到債權人向海南省海口市中級人民法院申請破產。

不過在停止運作即將屆滿1年，同時也是成立25周年之際，天涯社區在3月1日晚間在官方微博以「關於天涯社區業務重啟、網絡平台恢復訪問進度及新天涯計劃的公告」為題發表2000字長文，講述未來計劃。

文章稱，經與有關部門及電信公司的溝通後，未來兩個月，天涯社區將全力以市場化的方式，籌集不超過1000萬元的資金，專項用於以恢復天涯社區及持續營運為核心的「新天涯計畫」，並將採取引入戰略投資、恢復廣告業務、啟動社交電商平台及大力推動會員增值服務等方式籌措資金，在確保資料安全合規的前提下，於2個月內，即5月1日前恢復天涯社區訪問。

該文又指，將為尊享會員提供會員制電商服務，結合海南自由貿易港的供應鏈優勢，打造「線上版的Costco」，平台1.0版將在1個月內推出。此外，還將自身的旅遊資源與中國旅居品牌合作，推出全新社交旅行品牌。文中強調，他們正努力債務重整，有信心將債務總額降到1億元以內。