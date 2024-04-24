暴雨｜天文台發預警　預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響

天文台今晚（24日）約8時半發出暴雨預警，指位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並預料會在未來兩三小時影響本港，提醒市民應提高警惕。到晚上10時，天文台指預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響。



天文台表示，一道低壓槽會在未來一兩日（25及26日）繼續影響廣東，珠江口一帶雨勢有時較大及有狂風雷暴。市民上班上學前請留意天文台的最新天氣消息，公開試考生亦應預留充裕交通時間。



雷雨帶晚上由珠江口靠近深圳及香港，有北區居民晚上21:42在粉嶺拍攝到深圳方面有頻密閃電。（市區FU Ching Tak拍攝及提供）

▼4月21日 天文台發出黃色暴雨警告▼



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【22:04】天文台表示，預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響。

在晚上10時，強對流（深紅色）集中在上水一帶。（天文台圖片)

【21:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至今晚23時正，預料香港有狂風雷暴。

強雷雨區在晚上已為珠江口西面的新會江門及北面番禺帶來雷雨。（天文台圖片）

【20:25】澳門氣象局發出特別天氣信息，預料未來2小時將有雷雨區影響澳門及相鄰地區，請市民留意。

天文台4月24日晚約8時半的雷達圖顯示，於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動。（天文台圖片）

▼4月24日 天文台吉祥物「雨點BB」教應對暴雨6招▼



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【20:25】香港天文台發出特別天氣提示，位於珠江口以西的強雷雨區正逐漸向東移動，並預料會在未來兩三小時影響本港。

▼4月23日 天文台再發出黃雨警告▼



天文台今日下午4時半更新未來九日天氣預測。（天文台圖片）

天文台今日指出，一道低壓槽會在未來數日持續影響廣東，將有大驟雨及狂風雷暴，本港明日（25日）雨勢有時較大及有狂風雷暴，氣溫介乎24至28度，風勢間中清勁。

下周三為5月1日勞動節假期，天文台預測，大致多雲，有驟雨，局部地區有雷暴，降雨機率較兩日前的預測為高。

澳門氣象局晚上也表示，預料受一道低壓槽帶來不穩定氣流影響，本周四至周六(25日至27日)驟雨增多及有雷暴，間中雨勢較大及有強烈陣風， 並可能造成水浸 ，促市民出門前留意最新天氣資訊， 並採取適當預防措施。