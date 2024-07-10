天氣｜天文台特別提示：雷雨區未來一兩小時影響本港

一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。天文台預測，今日（7月10日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間部份時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，本周餘下時間持續酷熱，部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



天文台於今晨6時30分發出特別天氣提示，稱一個雷雨區會在未來一兩小時影響本港，市民請留意天氣變化。 與此同時，酷熱天氣警告已於1日上午8時30分發出。天文台今晨6時45分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至7月10日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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低壓槽帶來不穩定天氣

天文台指出，受偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸持續酷熱，亦有幾陣驟雨。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，週末至下週初中國東南部仍然酷熱。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月10日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周六及周日將高達34度

明日（11日）至下周四（18日）均日間酷熱，最高氣溫在33度或以上。其中周六（13日）及下周日（14日）將高達34度。

明日至下周日均部份時間有陽光，有幾陣或一兩陣驟雨驟雨，其中周五（12日）早上局部地區有雷暴。下周一（15日）起大致多雲，日間部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。