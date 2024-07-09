日當頭2024．多圖｜立竿無影一年得兩次　即睇今午的「冇影時份」

今日（9日）熱焫焫，更出現一年難得一遇的「冇影時份」，今正午12時28分至29分，太陽在香港天空的正上方出現，「日當頭」現象下，垂直的物件近乎「無影」，至於人影，若從高位垂直影下，影子查實在腳底位置，亦即近乎無影。

天文台網頁今午亦在Facebook出文提到日當頭，天氣家族中的「度天隊長」問為何企直的他仍有影，「太陽小子」就打趣說：「你唔夠支竿fit囉！」勿論如何，《香港01》在日當頭前後，於尖沙咀及中環等地拍下一年兩次的「冇影時份」，記下「太陽喺正你頭殼頂」時，有影與冇影實象。



林超英周一（8日）透過社交平台發文，指當日中午12時19分在太空館馬路對面行人路，幾乎拍到「日當頭」路牌沒有影子。

「日當頭」現象下，垂直的物件近乎「無影」，至於人影，若從高位垂直影下，影子查實在腳底位置，亦即近乎無影。（廖雁雄攝）

▼7月9日 日當頭2024@中環▼



林超英提到的「日當頭」現象是指太陽在當地天空的正上方出現，根據資料，由於太陽在天球上的位置會隨著季節而改變，時而偏南，時而偏北，因此一年中會有不同時間會直射地球表面不同緯度的地區，而該地區的接近中午時份就會看見太陽在天頂經過，而該時刻地面上所有垂直的管狀物件，例如燈柱、電線杆等影子將會消失一段短暫時間，如有窄而深的水井，則井底會在有短暫時間完全被太陽照射。

「日當頭」現象下，垂直的物件近乎「無影」，至於人影，若從高位垂直影下，影子查實在腳底位置，亦即近乎無影。（蘇煒然攝）

▼7月9日 日當頭2024@尖沙咀▼



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香港位處北緯22度15分，因此太陽每年約於6月2或3日、7月9或10日直射香港，屆時就會出現「日當頭」現象。

▼7月9日 日當頭2024@深水埗▼

