天氣｜今日多雲乾燥　早上稍涼約低昨日4度　強烈季候風信號生效

一股強烈東北季候風正影響廣東沿岸。本港今早（10月2日）天氣稍涼，多處地區氣溫較昨日低4度左右。天文台預測，本港地區今日大致多雲及乾燥，最低氣溫約24度。日間部份時間有陽光，最高氣溫約29度。吹清勁偏北風，離岸吹強風，高地達烈風程度。



天文台於今日凌晨3時00分發出特別天氣提示，稱一股強烈東北季候風正影響廣東，本港今日離岸吹偏北強風，高地達烈風程度。強烈季候風信號現正生效。熱帶氣旋山陀兒會向偏北方向移動，將於星期四（3日）橫過台灣，並逐漸減弱。預料山陀兒與本港保持超過500公里距離，對本港直接威脅不大。



受季候風影響，天文台預測，未來兩三日本港天氣大致晴朗及乾燥，早晚稍涼，市區最低氣溫在22度左右。明日風勢仍然頗大。



圖為截至10月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來數日早晚溫差較大 下周初起有驟雨

天文台表示，一股強烈東北季候風會在今明兩日影響華南沿岸，該區風勢頗大。受季候風持續影響，本周中後期華南普遍晴朗及乾燥，早晚稍涼，日夜溫差較大。預料一股東北季候風補充會在下周初影響華南。而一道廣闊低壓槽會在下周初至中期，為南海中南部帶來驟雨。

此外，熱帶氣旋山陀兒會向偏北方向移動，將於星期四橫過台灣，並逐漸減弱。在上午5時，強颱風山陀兒集結在高雄之西南約180公里。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月2日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日至周六最低22度 明日非常乾燥

根據天文台九天天氣預報，明日（3日）至周六（5日）均大致天晴、早晚稍涼及乾燥， 連日最低22度，最高28至29度。其中明日非常乾燥，相對濕度介乎35%至70%。下周日（6日）仍早上稍涼、日間乾燥，介乎23至30度。

下周一（7日）至下周四（10日）均部份時間有陽光，下周一回升至最高31度，隨後數日介乎25至30度。下周二至下周四，均早晚會有一兩陣微雨。