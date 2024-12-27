天氣｜今日最高20度　晚上轉涼　周末期間乾燥最低14度

一股東北季候風正逐漸影響廣東沿岸地區，同時一道廣闊雲帶覆蓋廣東沿岸及南海北部。天文台預測，本港地區今日（12月27日）大致多雲，有一兩陣雨。市區最低氣溫約17度，新界再低一兩度。下午部份時間天色明朗，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東至東北風，漸轉吹清勁北風，晚上轉涼。



天文台展望，周末期間大致天晴及乾燥，市區最低氣溫降至14度左右，新界再低幾度。下周初至元旦早上仍然清涼，日間氣溫稍為回升。



圖為截至12月27日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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季候風下周初至中期緩和

天文台指出，一股東北季候風會在今日逐漸影響廣東沿岸地區，該區天氣轉涼，而隨著覆蓋廣東的雲帶轉薄，周末期間該區漸轉天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。預料季候風會在下周初至中期緩和，廣東地區日間氣溫稍為回升。

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圖為天文台截至12月27日清晨5時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周六仍早上清涼 除夕最低16度

根據天文台的九天天氣預報，明日（28日）早上大致多雲，天氣相當清涼。日間漸轉天晴及非常乾燥，相對濕度最低35%，介乎14至19度。周日（29日）大致天晴及乾燥，早上相當清涼，介乎14至18度。

下周一（30日）至下周六（1月4日）均早上清涼，其中下周一及下周二除夕（31日）均大致天晴及乾燥，介乎16至21度。下周三元旦（1月1日）最低升至17度，隨後數日最低約15、16度，最高約19、20度。