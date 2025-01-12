寒潮｜天文台今錄得11.0度創入冬新低 大帽山2.7度 周四再降溫
撰文：譚皚璧
出版：更新：
寒冷天氣警告現時仍然生效，天文台今早（12日）表示，一股強烈冬季季候風正為廣東沿岸帶來寒冷及非常乾燥的天氣。截至早上7時30分，天文台錄得市區（尖沙咀天文台總部）最低氣溫攝氏11.0度，是入冬以來最低紀錄。由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫降至7度或以下，其中大帽山最低只有2.7度，北區打鼓嶺錄得3.8度。
天文台預測另一股季候風影響，本周中後期廣東普遍晴朗，早上相當清涼，料周四（16日）市區降至13度，較前一日日間低7度。
打鼓嶺最低3.8度
天文台今早錄得市區最低11度，較昨日入冬新低再低0.5度，再創今冬新低，但已是各氣象站最高，其他地區均只有10度或以下。荃灣城門谷錄得6.7度，大埔及元朗公園均低至7.5度，沙田錄得7.9度，將軍澳及觀塘均最低9.1度。
溫差較大的北區，當中上水最低錄得9度，而大隴只有5.6度，打鼓嶺最低3.8度。
+1
本周初偏東氣流南下氣溫稍為回升
天文台指一股強烈冬季季候風會在今日繼續影響華南沿岸，該區天晴乾燥，本港早上寒冷，內陸地區嚴寒，日夜溫差頗大，日間非常乾燥，最高氣溫約18度，高地間中吹強風。
天文台指隨着冬季季候風在本周初被一股偏東氣流取代，廣東沿岸雲量增多，氣溫稍為回升，料明日（13日，星期一）市區最低仍只有13度，到周二（14日）較為明顯回升，市區介乎13至16度，周三（15日）日間上升至20度。
周四市區一夜降溫7度 下周一大寒不寒
天文台預料受另一股季候風影響，本周中後期廣東普遍晴朗，氣溫再度下降，早上相當清涼，預測周四市區氣溫回落至13度，比前一日日間最高20度一夜跌7度；由周五（17日）氣溫會逐步回升，周六起日間回升至20度頭，下周一（20日）二十四節氣「大寒」，天文台預測氣溫介乎17至22度，為近最高。
天文台：早上最低氣溫11.5度 入冬以來最低 下周二氣溫稍回升天文台：今晚氣溫顯著降 新界部份地區明早嚴寒 周末晚間或結霜寒潮｜電暖爐準備出動 一文看清六大使用安全須知 小心勿擺錯位寒潮｜周五最低12度 天文台再調周末預報 最低11度日夜相差7度天文台料寒潮到！周六分區僅6度 消委會1招秘技延長保溫杯效果