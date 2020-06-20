天文台料父親節有驟雨最高32度　下周四端午節早上局部地區有雷暴

本港近日天氣酷熱、陽光普照，不少人亦拍下藍藍天空「打卡」。天文台預料高空反氣旋會在未來兩三日為華南沿岸繼續帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，隨著西南氣流增強，下周中期廣東有驟雨，料副熱帶高壓脊會在下周後期覆蓋中國東南部，該區天色普遍晴朗。 明日（21日）除了是一年一度的父親節外，亦有日偏食現象觀賞。天文台預料明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，但料不影響觀賞日偏食，而市民外出慶祝父親節時緊記帶雨傘。另外，下周四（25日）是端午節，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。

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天文台表示，高空反氣旋正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。今日（20日）正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度或以上。天文台預測下午及今晚天晴炎熱。吹和緩南至西南風。展望未來兩三日部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨；下周中期風勢較大，驟雨稍為增多。

明日除了是父親節外，亦是廿四節氣中的「夏至」，代表盛夏到來，亦是一年中白晝最長而黑夜最短的時間。天文台料明日氣溫介乎攝氏28至32度，相對濕度則為70%至90%。

明日亦有日偏食天文現象在本港上空出現，時間為下午2時37分至5時25分。天文台指屆時仰角高，觀賞位置為望向西邊無遮掩地方。而驟雨只是局部地區及短暫時間，料明日整體天氣不錯，可觀賞到日偏食，但亦提醒市民勿用肉眼觀賞。

下周四是端午節，天文台料當日早上局部地區有雷暴。（天文台網頁截圖）

陽光普照的天氣至下周三（24日）就要暫別，天文台料當日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。氣溫亦稍稍降至介乎27至31度，相對濕度則為75%至95%。

下周四是端午節，天文台料當日早上局部地區有雷暴。氣溫同樣介乎27至31度。市民若要外出觀賞龍舟賽事，或要赴沙灘暢泳「游龍舟水」，就要注意天氣變化。