酷熱警告　上水達35.4度　天文台料7.1及小暑有驟雨最高32度

近日本港陽光普照，今日（29日）市區最高氣溫達攝氏33度，當中上水在正午時分已升溫至35.4度，酷熱天氣警告現正生效！ 天文台表示，高空反氣旋會在明日（30日）為華南帶來大致晴朗及炎熱的天氣，料7月1日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；其後本港經歷多日有驟雨及雷暴天氣，料二十四節氣中的「小暑」當日（7月6日）仍局部地區有驟雨，部分時間有陽光，氣溫介乎28至32度。

近日天氣炎熱，不少市民到沙灘玩水消暑。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

高空反氣旋正為華南帶來大致晴朗的天氣，在正午時分，本港氣溫普遍上升至攝氏32度或以上，當中上水最熱，已升溫至35.4度，而大隴亦達35.2度。

天文台表示，高空反氣旋會在明日為華南帶來大致晴朗及炎熱的天氣，預料一道廣闊低壓槽會在本周中後期影響南海北部及華南沿岸，該區有驟雨及雷暴。根據最新九天天氣預報，7月1日香港特別行政區成立紀念日將短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。其後數天本港連日有大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，該天氣將維持至周末。

隨著高空反氣旋再度增強，下周初廣東天色好轉。天文台預測下周日（5日）開始部份時間有陽光，局部地區有驟雨，其後一連三日天氣狀況相若，包括「小暑」（7月6日），氣溫介乎28至32度。