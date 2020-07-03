天文台發酷熱天氣警告　料周六仍有驟雨　下周初酷熱高見33度

本港近日天氣時晴時雨，今日（3日）早上元朗、屯門及離島區亦錄得超過10毫米雨量。天文台指，受一股偏南氣流影響，明日（4日）華南沿岸及南海北部仍有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在下周大部分時間為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，下周一（6日）及二（7日）市區最高氣溫更高見攝氏33度。 天文台今午1時35分發出酷熱天氣警告，並提醒市民預防中暑，要避免長時間在戶外活動。天文台在中午1時許錄得33.1度，多區氣溫亦高於30度。

天文台指，一股偏南氣流正為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港方面，截止今日中午12時，多區均累積逾10毫米雨量。驟雨令本港多區稍稍降溫，在上午11時許，天文台錄得氣溫為29.6度。然而中午起氣溫回升，天文台在中午1時許錄得33.1度，多區氣溫亦高於30度。另外，天文台今日亦一度發出雷暴警告。

天文台預測今日天氣炎熱，間中有驟雨，初時局部地區有雷暴；下午短暫時間有陽光，吹和緩偏南風。展望明日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光；隨後兩三日大致天晴及酷熱。

天文台預料高空反氣旋會在下周大部分時間為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。（天文台網頁截圖）

下周一是廿四節氣中的「小暑」，天文台料下周一、二均大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱。兩日氣溫介乎28至33度，相對濕度為60%至85%，市民於戶外要多補充水分，以免中暑。由下周三（8日）起，一連五日亦有陽光及驟雨，氣溫同樣介乎28至32度。